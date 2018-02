Deen Andersen verrast vriend en vijand in verlamde editie van Omloop Het Nieuwsblad

De Omloop heeft de oude finale van de Ronde afgestoft. De koers bevat zestig kilometer met kasseien en Vlaamse reuzen luisterend naar illustere namen als de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg en de Berendries. Voor de fans die zaterdag de ijzige oostenwind trotseerden was de herkenning groot, de renners waren minder gevoelig voor het sentiment. Verlamd door onwennigheid, koude en angst, leverde het koersverloop een Deense verrassing op: Michael Valgren Andersen.

Het was even slikken voor de Vlamingen, naast én op de fiets. De torenhoge thuisfavorieten Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke waren gevloerd door een belhamel van 26. Een Deen in dienst van Astana, een ploeg die notabene niet eens op sterkte is voor het zware voorjaarswerk op de kasseien.

“Niemand in de kopgroep wilde voor elkaar werken”, deed Van Avermaet zijn beklag in de finishstraat. Het gezicht van de winnaar van de voorgaande twee edities verried zijn gemoedstoestand.

Andersen ging ruim twee kilometer voor de streep in Meerbeke in de aanval. Alleen Vanmarcke wilde zich niet bij de verrassingsaanval neerleggen. “Er was weinig actie voorin”, meende Vanmarcke, die een wanhoopspoging ondernam toen het gemeentebord al lang was gepasseerd. Zijn sprong kon Andersen toen al niet meer van de grootste zege in zijn loopbaan afhouden.

Zou Andersen geweten hebben dat het school­ge­bouw­tje naast de finish in de hoofdstraat van Meerbeke grote namen heeft gezien?

Koersverhaal De Nederlandse hoop Dylan van Baarle kende een ongelukkige opening van zijn klassiekervoorjaar. “Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld.” Op de Molenberg bleek zijn achterwiel gehavend. De krachten die de kopman van Sky verspeelde om weer vooraan aan te sluiten, ontbraken op de Muur waar hij bovendien in het gedrang verzeild raakte. “Toen ik boven kwam, waren ze gevlogen.” Van Baarle werd 51ste. Beste Nederlander was Timo Roosen (16de), gelegenheidskopman bij Lotto NL-Jumbo bij afwezigheid van Lars Boom, die herstelt van een hartoperatie. Zou Andersen geweten hebben dat het schoolgebouwtje naast de finish in de hoofdstraat van Meerbeke grote namen heeft gezien? Cancellara, Boonen, Museeuw, Bartoli, Bugno, Van Hooydonck, Raas, Merckx, om een paar grootheden te noemen. Allen deden ze in het tochtige klaslokaal hun koersverhaal. Nu zat daar een onbekende Deen, met een zo goed als onbeschreven sportieve carrière. Andersen was zich van geen wielergeschiedenis bewust. Ja, hij had het wel als opwindend ervaren om tussen Van Avermaet en Vanmarcke te fietsen in die finale, erkende hij. Maar daarmee was ook alles gezegd. Bijna dan. “Ik kwam twee dagen geleden toevallig Cancellara tegen in de heuvels van Monaco. Ik ben een groot fan van hem en zijn rijstijl.” Bij Astana heeft Andersen carte blanche voor de komende klassiekers. Maar of zijn toekomst ook bij de Kazachse ploeg ligt is twijfelachtig