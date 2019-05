Debat over declaratiegedrag universiteitsvoorzitter: ‘Wij koesteren ook onze rotjongens’

Het woord democratie vindt de Utrechtse student Floris Boudens niet op z’n plek als het gaat om de discussie tussen de Universiteitsraad en het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht. “Ik zit hier slechts twaalf uur per jaar, ik word gezien als dat rotjong die brutale vragen stelt en jullie (het CvB, red.) zijn enkel bezig met het ontwijken van die vragen, wat ik overigens goed kan begrijpen.”

Lees verder na de advertentie

Het debat tussen de Universiteitsraad en het College nadert het einde en Boudens komt op stoom. Voor één keer is de vergadering openbaar. Het was een van de toezeggingen van het Utrechtse College om meer transparantie te bepleiten nadat bestuursvoorzitter Anton Pijpers vorige maand in opspraak raakte. Aan tafel: de Universiteitsraad bestaande uit studenten en medewerkers, en het volledige College met Pijpers in het midden. Hij is nonchalant gekleed in een blauw colbert, daaronder draagt hij een wit overhemd. Het bovenste knoopje staat open. Aan weerszijde van hem zitten CvB-lid Annetje Ottow en rector-magnificus Henk Kummeling.

Declaratieplafond Pijpers declareerde vorig jaar 124.000 euro aan binnenlandse reiskosten die voornamelijk betrekking hadden op woon-werkverkeer. De bestuursvoorzitter liet zich iedere dag van zijn woonplaats Zutphen naar Utrecht rijden in een dienstauto met chauffeur. Die 124.000 euro staat in schril contrast met de declaraties van andere bestuursvoorzitters van Nederlandse universiteiten. Het College zegde gisteren toe in ieder geval voor 2019 een de­cla­ra­tie­pla­fond te hanteren van 100.000 euro aan binnenlandse reiskosten Boudens stelde die torenhoge reiskosten ter discussie, onder meer door naar de pers te stappen en Kamerleden in te lichten. Hij zag geen andere mogelijkheid, want hij voelde zich binnen de eigen gelederen weggezet als dissident. Twee eisen legde de student op tafel: een declaratieplafond én volledige transparantie. Boudens krijgt na een maand gedeeltelijk zijn zin. Het College zegde gisteren toe in ieder geval voor 2019 een declaratieplafond te hanteren van 100.000 euro aan binnenlandse reiskosten én Boudens kreeg inzicht in alle afgelakte bonnen. “Het siert het College dat ze gedeeltelijk tegemoetkomen aan onze eisen (Boudens eiste een declaratieplafond van 40.000 euro, red.). Maar we zijn er nog niet. De universiteit is te top-down georganiseerd, op termijn willen wij meer macht.”

Universitaire democratie Het is een van de redenen dat Boudens zich niet gehoord voelde in de eigen gelederen. Rector magnificus Henk Kummeling betreurt dat, maar drukt de Universiteitsraad op het hart het debat vooral binnenskamers, op de universiteit, te voeren. De woorden lijken vooral gericht tegen Boudens. Kummeling: “We moeten hier in alle openheid met elkaar kunnen praten. Hier moet het debat plaatsvinden, niet op andere plekken. Dat is erg belangrijk voor de universitaire democratie.” De de­cla­ra­tie­do­cu­men­ten zijn openbaar, dus waarom zou je daar niet op andere plekken over mogen discussiëren? Floris Boudens Kummeling doelt onder meer op GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil die nadat hij ingelicht was door Boudens, Kamervragen stelde over de kwestie. Boudens, gekleed in een rood T-shirt met daarop een witte vlam; het symbool van zijn studentenbeweging Vuur, reageert: “Politici zijn volksvertegenwoordigers, en vertegenwoordigen ook mij. De declaratiedocumenten zijn openbaar, dus waarom zou je daar niet op andere plekken over mogen discussiëren?” “Omdat Kamerleden een eigen verantwoordelijkheid hebben. Ze zijn gekozen in relatie tot de regering”, reageert Kummeling. “Wij hebben geen relatie met Kamerleden, wij hebben een relatie met u, met de Universiteitsraad.”

Taxi vs. dienstauto De man in kwestie, Anton Pijpers, houdt tijdens bovenstaande discussie zijn mond. Hij belooft verschillende keren tijdens het debat transparantie en zegt een declaratieplafond voor 2019 toe. Maar hij kan niet te veel vooruitkijken want de Raad van Toezicht moet betrokken worden in de declaratievoorwaarden voor 2020 en daarna. Een taxi is goedkoper dan een dienstauto Sebastian Wijnands Pijpers verhuist naar Utrecht, dus zal niet veel gebruik meer maken van de dienstauto, maar hij weet niet wie zijn eventuele opvolger wordt. De studenten aan tafel morren. Ze hadden het liefst gezien dat de dienstauto met chauffeur helemaal zou verdwijnen. “Er zijn ook andere manieren om je te laten vervoeren, bijvoorbeeld met een taxi. Dat is goedkoper dan een dienstauto”, zegt Sebastian Wijnands. Ondanks het gesputter lijken de leden van de Universiteitsraad tevreden voor nu. Ook Boudens die verzucht eindelijk een open debat te hebben kunnen voeren. Als het aan het College en voorzitter van de Universiteitsraad Fred Toppen ligt, is het een blauwdruk voor de toekomst. Toppen: “Want de Universiteitsraad koestert ook zijn rotjongens”.

Lees ook: