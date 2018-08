Debacle met zeesluis in IJmuiden drukt ook dit jaar winst VolkerWessels

Ieder bouwbedrijf heeft van die projecten waar het na de aflevering met zeer gemengde gevoelens op terug kijkt. Bij VolkerWessels spelen die gevoelens ongetwijfeld bij de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Ondanks het ontwerpdebacle, dat het bedrijf 100 miljoen euro kostte, wil de directie ook graag pronken met de prestatie die het in IJmuiden samen met collega bouwer Bam neerzet.

De bouw van de zeesluis - de grootste ter wereld: 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep - is inmiddels over de helft. Het is in de woorden van bestuursvoorzitter Jan de Ruiter een 'enorm complexe opdracht' die op het gebied van civiele techniek erg bijzonder is. Een staaltje Hollandse glorie.

Maar levert dat het bedrijf veel op? Het antwoord daarop lijkt nee. Het ontwerp van twee betonnen bakken waarin de sluisdeuren komen te staan bleek in december ondeugdelijk en moest opnieuw. Dit trekt een grote wissel op de winst van VolkerWessels in de eerste zes maanden van 2018. Het resultaat bleef steken op 19 miljoen euro, een halvering vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Geen last van brexit

Maar VolkerWessels kijkt qua resultaten liever verder dan IJmuiden. “De verliesbijdrage van de zeesluis is fenomenaal groot, dat klopt”, zei De Ruiter bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Maar qua omzet draagt de sluis in IJmuiden voor minder dan 1 procent bij aan het totaal van het bedrijf. En dus presenteerde VolkerWessels donderdag bij voorkeur zijn cijfers exclusief de lasten van het debacle in IJmuiden: een nettowinst van 43 miljoen euro (+16 procent).

Die winst geeft de situatie bij VolkerWessels beter weer, meent de top. Het gaat namelijk goed met de bouwer. Nog nooit lagen er zoveel opdrachten op de plank bij VolkerWessels, goed voor een waarde van 8,7 miljard euro. De vraag naar woningen is bijzonder hoog, het bedrijf heeft een goede orderportefeuille in onder meer Amsterdam, Utrecht en Delft. In het Verenigd Koninkrijk zegt VolkerWessels weinig last te hebben van de aanstaande brexit: het land blijft investeren in infrastructuur en daarvan pikt het bouwbedrijf een flink graantje mee.

De tak infra in Nederland presteert daarentegen niet naar behoren, vindt het bestuur. Vorige week nam het bedrijf daarom afscheid van de topman van die divisie, Henri van der Kamp. VolkerWessels is een belangrijke wegenbouwer, maar volgens De Ruiter is het resultaat van de tak onder de maat vergeleken met prestaties uit het verleden.

VolkerWessels wil nog selectiever worden bij het aannemen van grote (infrastructurele) projecten. In het geval van een te groot risico laat het bedrijf een klus lopen. Of dat gezien het echec in IJmuiden ook met de nieuwe zeesluis verstandig was geweest, wil De Ruiter niet zeggen. “Achteraf zouden we het nooit meer zó doen, maar dat geldt voor ieder project dat verlieslatend is.”