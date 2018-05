De zwarte schapen van de Royal Family

Op 4 mei bevestigde het paleis dat Thomas Markle zijn dochter naar het altaar zou begeleiden. Maar toen kwam uit dat hij had samengewerkt met een Amerikaanse paparazzo – er verscheen een knullige fotoreportage waarin hij in een net pak wordt gehesen en een reisgids over Engeland zit te lezen. Meghans vader is namelijk nog nooit in het land geweest waar zijn dochter prinses wordt. Hij woont in Mexico, levend van een klein pensioentje na een niet al te succesvol leven als technicus in Hollywood. Thomas is al een eeuwigheid geleden gescheiden van Meghans moeder – die overigens van harte welkom is bij het huwelijk.

Lees verder na de advertentie

Die schoonfamilie, daar gaan ze in Buckingham Palace nog een hoop lol mee beleven

Of Thomas geld kreeg voor die foto’s is niet duidelijk. Het lijkt al met al ook niet zo’n ernstig vergrijp – niet zoiets als lid zijn van een militaire junta – maar het is bekend dat prins Harry een bloedhekel heeft aan de roddelpers, die hij verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn moeder. Dus zal hij not amused zijn geweest. Tot overmaat van ramp mengde Meghans halfzus Samantha zich in de discussie. Zij is sowieso niet uitgenodigd voor het huwelijk, want ze heeft al veel onaardige dingen over de toekomstige prinses gezegd. “Het was allemaal mijn schuld”, bekende ze in een tv-programma. “Ik heb onze vader geadviseerd die foto’s te laten maken.” Intussen zei Thomas dat hij een hartaanval had gekregen en helaas niet naar het Verenigd Koninkrijk kon afreizen. Maar een dag later bleek zijn gezondheid opeens een stuk florissanter.

Lastige tantes Die schoonfamilie, daar gaan ze in Buckingham Palace nog een hoop lol mee beleven. Maar ook de koninklijke familie zelf heeft lastige tantes, zoals prinses Michael van Kent. (Vreemde naam voor een vrouw – ze heet eigenlijk Marie Christine von Reibnitz, maar voert naam en titel van haar man, een neef van The Queen). Toen rond Kerstmis Meghan werd voorgesteld aan de Royal Family had prinses Michael een opmerkelijke broche op haar revers gespeld: het hoofd van een zwarte, slaafachtige figuur die ‘blackamoor’ wordt genoemd – zoiets als een moriaan. Veel mensen interpreteerden dit als een signaal dat prinses Michael moeite had met de Afro-Amerikaanse afkomst van Meghan. “Onzin, ik draag die broche zo vaak”, zei prinses Michael. Prins en prinses Micheal van Kent, eind 2017. Rechts op de foto draagt de prinses de opmerkelijke broche ‘blackamoor. © EPA Niet helemaal onzin, zegt journalist Aatish Taseer die een poosje gescharreld heeft met Lady Gabriella Windsor, de dochter van prinses Michael. Volgens Aatish heeft zijn voormalig schoonmoeder een licht-racistische inslag. Op haar landgoed in Gloucestershire lopen twee zwarte schapen rond die ze Venus en Serena heeft genoemd – naar de Amerikaanse tenniszusjes. “Ze is niet echt boosaardig”, aldus Aatish die Indiase en Pakistaanse wortels heeft. Prinses Michael was tegen hem altijd allervriendelijkst. Maar volgens hem leeft de Britse adel gewoon in een andere eeuw. Overigens kan prinses Michael Serena zomaar tegen het lijf lopen op de receptie, want de tennisster is een goede vriendin van Meghan. Hopelijk draagt prinses Michael dan gewoon een simpel snoertje parels. Harmen van Dijk bespiegelt wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Lees hier meer afleveringen.