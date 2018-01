De Zuid-Afrikaanse bruiloftsindustrie bloeit te midden van een dorre economie

Zuid-Afrika is een populaire trouwlocatie. Zeker ook voor verliefde stellen uit het buitenland. De bruiloftsindustrie in de oogstrelende regio rond Kaapstad groeit de laatste jaren als kool. Want trouwen in Zuid-Afrika is onlangs nogal goedkoper geworden. De Zuid-Afrikaanse munt verloor de laatste vijf jaar ruim 30 procent van zijn waarde ten opzichte van de euro en de dollar.

Lees verder na de advertentie

Spier Wine Estate - zo'n 30 kilometer van Kaapstad - is zo'n plek waar veel stelletjes elkaar het ja-woord geven. De wijnboerderij is een paradijselijk landgoed met een klein meer en daaromheen een prachtig groen park. Hagelwitte panden in Kaaps-Hollandse stijl herbergen een restaurant en een wijnproeverij. De bomen bieden beschutting tegen de zon aan de strakblauwe hemel.

Vaak hebben de stellen wel een band met Zuid-Afrika, doordat zij zich er tijdens een vakantie hebben verloofd, of iets dergelijks Weddingplanner Nicci Morris

"Sinds we ons aanbod in 2015 hebben vernieuwd, zien we een sterke toename van het aantal internationale bruiloften", zegt Hannes Loubser. Hij is de bruiloftsspecialist bij Spier. "Door onze zwakke munt kunnen tortelduifjes in de wijnlanden rond Kaapstad en bij exclusieve safarilodges fantastische trouwarrangementen boeken tegen een fractie van de kosten in hun eigen land."

De meeste buitenlandse stellen die trouwen bij Spier in Stellenbosch komen volgens Loubser uit Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Brazilië en Maleisië. Op andere locaties draagt ook India stevig bij aan de groei. Dagblad Times of India schreef dat alleen al in 2016 het 'bruiloftstoerisme' vanuit India naar Zuid-Afrika met 27 procent toenam.

Weddingplanner Nicci Morris van het bedrijf Nicolette Weddings heeft momenteel 35 bruiloften op de rol staan. Ook zij denkt dat de zwakke rand een belangrijke reden is voor de groei van de bruiloftsindustrie de afgelopen jaren. "Naast de prachtige omgeving en het mooie weer natuurlijk."

Neutrale locatie Volgens Morris is Zuid-Afrika vooral populair bij stellen die een 'neutrale' locatie zoeken voor hun bruiloft. "Bijvoorbeeld omdat de een afkomstig is uit Denemarken en de ander uit Amerika", legt zij uit. "Vaak hebben de stellen wel een band met Zuid-Afrika, doordat zij zich er tijdens een vakantie hebben verloofd, of iets dergelijks." Trouwen in Kaapstad, Zuid-Afrika. 'De Kaap is een van de populairste trouwlocaties ter wereld.' © TR BEELD Toch is het volgens Christina Holt niet alléén aan de zwakke munt te danken dat de bruiloftsindustrie goede tijden beleeft in Zuid-Afrika. "Je ziet wereldwijd dat mensen meer in het buitenland willen trouwen", zegt zij. Holt is directeur van Wedding Concepts, het exclusiefste bureau voor bruiloftsplanning in Zuid-Afrika. Geld is bij het allerrijkste segment, waarop zij zich richt, niet het belangrijkst. Toenemende arbeidsmigratie speelt volgens haar wel een rol. "Wij krijgen ook veel opdrachten van Zuid-Afrikanen die voor hun werk naar Londen, New York of Hongkong zijn verhuisd en daar een partner hebben ontmoet. Hun bruiloftsgasten komen vervolgens van over de hele wereld." Wedding Concepts werkt traditioneel veel voor Amerikaanse en Britse koppels. Maar er komen ook steeds meer opdrachten uit Afrikaanse opkomende economieën als Nigeria, Angola, Ghana en Tanzania. "De rijke bovenlaag daar wil vaak een bruiloft met Europese kwaliteit en luxe, maar dan wel op het eigen continent. Voor die combinatie is Zuid-Afrika veruit de beste plek", zegt Holt. Veel internationale stellen denken dat zij hier, in Afrika, over alle prijzen kunnen onderhandelen Weddingplanner Nicci Morris Ook vormen expats in de Verenigde Arabische Emiraten en Azië een groeiende clientèle. Morris en Holt waarschuwen echter dat Zuid-Afrika juist door de zeer hoge kwaliteit van voorzieningen als hotels, catering, bloemen, entertainment, fotografen, design en organisatie vaak toch ook weer niet zo goedkoop is als sommige stellen aanvankelijk lijken te denken. De zwakke munt is gunstig, maar een luxe bruiloft is uiteindelijk nergens voor een spotprijs te organiseren. "Veel internationale stellen denken dat zij hier, in Afrika, over alle prijzen kunnen onderhandelen", verzucht Morris. "Ze denken dat ze ons een gunst verlenen door hun bruiloft in Zuid-Afrika te plannen, door hun geld hier uit te geven. Ze beseffen niet dat de Kaap een van de populairste trouwlocaties ter wereld is en dat de bedrijven die wij voor hen inhuren het onvoorstelbaar druk hebben. Veel van die bedrijven zien dus maar weinig reden om hun prijzen flexibel te maken."