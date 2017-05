De zorg kan wat leren van de luchtvaart

Nederland eindigt op een gedeelde zevende plaats. Redelijk, maar niet uitmuntend, schrijven de onderzoekers. Nederland heeft nog wat te leren.

Zo zijn Nederlandse ziekenhuizen niet heel open over het aantal heropnames: patiënten die voor een tweede keer voor dezelfde kwaal worden opgenomen, een mogelijke indicatie dat er de eerste keer iets niet goed is gegaan. Ook op het rapporteren van incidenten en van ziekenhuisinfecties scoren ze niet hoog.

Hij weet dat zorg­pro­fes­si­o­nals dit soort bemoeienis soms als aantasting van hun autonomie beschouwen

Een manier om ziekenhuizen over hun rapportagevrees heen te helpen, zegt onderzoeker David Ikkersheim, partner bij KPMG Plexus, is door missers niet te benaderen als het falen van een individu. “Bij complicaties in de operatiekamer is het vaak een aaneenschakeling van dingen die misgaan. Als het alleen de chirurg wordt aangerekend, en die met naam en toenaam in de krant komt, dan bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt. Dan gaat de kwaliteit van zorg niet omhoog, maar dan neemt geen arts nog enig risico.”

Laat de zorg leentjebuur spelen bij de luchtvaart, zegt Ikkersheim. Die is erop gebrand van elke fout te leren, zodat er zo min mogelijk vliegtuigen neerstorten. “Waarom niet bij elke ingreep met hoog risico een zwarte doos in de OK? Het AMC experimenteert daar al mee. De resultaten hoeven niet op de website. Het ziekenhuis kan ermee achterhalen wat er goed ging of fout. Of dat een dodelijke complicatie misschien domme pech was.”

Trek algemene lessen Geanonimiseerd moeten ziekenhuizen dit soort kwesties wel met de buitenwereld delen, meent Ikkersheim. Dat helpt artsen en verpleegkundigen hun werk beter te doen. In zijn rapport wijst KPMG op Santeon, een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse ziekenhuizen. Die wisten door zulke uitwisseling het aantal ernstige complicaties bij prostaatoperaties terug te brengen van 8 procent naar bijna nul. Nu weet hij dat zorgprofessionals dit soort bemoeienis soms als aantasting van hun autonomie beschouwen. Ten onrechte, vindt Ikkersheim. “Niemand gaat op hun stoel zitten. Dit gaat niet over de individuele arts met de individuele patiënt in de spreekkamer. Dit gaat over groepsgegevens.” En daar zijn algemene lessen uit te trekken. Nog een klacht: die bureaucratie die vastzit aan al dat meten of iets goed gaat of niet, gaat ten koste van de tijd voor de patiënt. Hier maakt Nederland een denkfout, vindt Ikkersheim. “Er wordt veel te veel gemeten. Aan borstkanker hangen zo’n honderd indicatoren. Breng die terug tot vijf à tien. Wat is de overlevingskans? Wat vond de patiënt van haar behandeling? Was de dokter duidelijk? Minder is meer. Of de verpleegkundige de juiste training heeft gevolgd, doet minder ter zake als het resultaat goed is.”

