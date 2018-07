De zomers worden warmer, maar het aantal doden door de hitte daalt, zeggen Spaanse onderzoekers

Dat melden onderzoekers van het Barcelona Institute for Global Health in vakblad PLOS. De onderzoekers verzamelden gegevens van de zomertemperaturen en hittegerelateerd overlijden in 47 provinciale hoofdsteden van Spanje in de afgelopen 35 jaar. Door klimaatverandering stijgt de gemiddelde zomertemperatuur, en je zou verwachten dat dat levens eist. Een hogere temperatuur kan zorgen voor hartproblemen en maken dat meer mensen met een aandoening aan de luchtwegen overlijden. Daar komt bij dat de bevolking vergrijst, ouderen zijn gevoeliger voor hitte dan jonge mensen.

De mens is zich gaan wapenen tegen kli­maat­ver­an­de­ring

Het is geen toeval dat dit onderzoek in Spanje werd gedaan. De bevolking is in het verleden kwetsbaar gebleken. Tijdens de hittegolf van 2003 was de extra sterfte in Spanje tweemaal groter dan in Frankrijk terwijl daar de hitte toen harder toesloeg. De Spaanse onderzoekers verwachtten dat ook de lichte, maar voortgaande stijging van de temperatuur door klimaatverandering zijn tol zou eisen.

Maar dat blijkt niet het geval: de hittegerelateerde sterfte daalt, ondanks de klimaatverandering. Die daling zit vooral in minder overlijden door hart- en vaatziekten, wat de grootste categorie is. Het aantal mensen dat overlijdt door luchtwegaandoeningen stijgt wel met de gemiddelde temperatuur. Die stijging is in de Spaanse statistieken vooral te zien bij vrouwen.

Kloof Er is trouwens toch al een kloof tussen de seksen: sterfte door hitte komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen. Die kloof is er nog altijd, aldus de Spaanse onderzoekers, zij het dat die in de afgelopen decennia kleiner is geworden. Hoe kan het dat de sterfte in Spanje daalt terwijl de zomers warmer worden? Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in de hittegolf van 2003, want daarna heeft de Spaanse overheid een grootse campagne op touw gezet om mensen te waarschuwen voor de risico’s van hitte. Maar nee, zeggen de onderzoekers, hoe nuttig ook, die campagne heeft niet voor een breuk in de overlijdensstatistieken gezorgd. De trend was er voordien al. Belangrijkste verklaring is, volgens de onderzoekers, dat het Spanje in de 35 jaar die ze hebben bekeken welvarender is geworden. Huizen zijn beter geworden, meer Spanjaarden hebben een airconditioning gekocht. Kortom, de mens is zich gaan wapenen tegen klimaatverandering.

