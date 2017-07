De zomer staat weer voor de (hor)deur, en meer tenenkrommende woordgrappen

Liefhebbers van woordgrappen kunnen op sociale media hun geluk niet op. Met name Twitter is een dorpskroeg waar de moppentap continu open staat. Een goede woordgrap op zijn tijd kan iedereen waarderen, maar vaak zijn ze zo flauw, makkelijk of ronduit slecht dat de makers een vermaning verdienen.

Daarvoor is er instagram-account degelekaart. Onder de simpele leus ‘twee keer geel = douchen’ deelt het een laatste waarschuwing uit aan woordgrapzondaars. Deels komt die verzameling van sociale media, maar vaak komen ze juist uit de publieke (bedrijfs)ruimte. En die mag wat ons betreft extra kritisch worden gevolgd: waar je op sociale media zelf kunt kiezen wie je volgt, kun je er op straat immers niet omheen.

Het blijken vaak de kleinbedrijven en eenpitters die hun 'grappige oom-karakter' in een bedrijfsleus verwerken. Bij het zien van hun creaties op degelekaart zie je de vrijdagmiddagborrel al snel voor je. Iedereen de slappe lach om die 'geniale leus', dus meteen de bus laten beplakken en flyers laten drukken. En toen werd het maandag, en adverteerde drukkerij Het Snorretje uit Zwolle onder de zinspreuk ‘drukt alles behalve zijn snor’. Een concullega beplakte de ramen waarschijnlijk nog dezelfde avond met ‘Wij drukken de prijzen’.

Riako kompressoren uit Beverwijk dacht zichzelf een dienst te bewijzen met de slogan: ‘Wij verkopen lucht!!!’ Maar van lucht kun je niet leven, leert een bezoek aan de website; het bedrijf is inmiddels failliet. Beter gaat het met visverkoper Ferry Kroone, die recent een nieuwe winkel opende. Volgens zijn bestelbus heeft Kroone ‘de hele dag Fers gebakken vis’. Creatief met vis zijn ze daar overigens sowieso: deze vis-imitatie van Donald Trump is zonder meer Ferry goed.

Ook grote bedrijven en instellingen trekken regelmatig hun paljas aan, zien we op degelekaart. ‘Het ideale tussendoortje waar je van door blijft eten’ heet bij Albert Heijn tegenwoordig ‘Komkommaardoortjes’. Of wat te denken van de gemeente Utrecht, die in bushokjes de gemeentelijke website adverteert onder de leus ‘Hier kunt Utrecht.nl voor uw gemeentezaken’.

Wat ons betreft geldt dat wanneer duurbetaalde marketingafdelingen met zulke wanstaltigheden op de proppen komen, direct rood ook op zijn plaats is. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan Boot koffiebranders uit Baarn, een chique koffie-etablissement dat zichzelf gelukkig wél serieus neemt. ‘Wij nemen alleen de boontjes in de maling’.

