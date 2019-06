De zoektocht naar MH17-verantwoordelijken is openlijke confrontatie met de top van het Kremlin

De vervolging van de vier mensen die waren betrokken bij het transport van de Buk-raket in het oosten van Oekraïne is slechts een eerste stap, zei Wilbert Paulissen, leider van het MH17-onderzoek bij de politie. “Nader onderzoek richt zich ook op de bemanning en de personen die in Rusland een belangrijke rol speelden bij besluiten over steun aan het oosten van Oekraïne. De nieuwe getuigenoproep is bedoeld om helderheid te krijgen over de hele keten.”

Lees verder na de advertentie

In deze zoektocht stuit het OM op politiek zeer gevoelige betrokkenen. Officier van justitie Fred Westerbeke wil meer weten over de rol van Vladislav Soerkov. Hij was van 2011 tot 2013 vicepremier van Rusland en geldt als naaste medewerker van Poetin. Alexander Borodaj, separatistenleider in Oekraïne, noemde hem in juni 2014 ‘echt onze man in Moskou.’ Het OM zoekt ook informatie over de rol van Sergej Aksyonov, de leider van de geannexeerde Krim.

Russische militairen Behalve deze hoge politieke functionarissen is het OM op zoek naar Russische militairen. Het gaat om de bemanning van de lanceerinstallatie, die op 17 juli 2014 de Buk-raket afvuurde. Ook wil het OM meer weten over hun commandanten, onder wie een niet bij naam genoemde officier, die vanuit de Russische stad Koersk met een luchtafweereenheid naar Oekraïne trok. De vier verdachten die in maart 2020 voor de rechter moeten verschijnen, zijn vergeleken met de doelen van de toekomstige zoektocht van een mindere categorie. Het zijn de uit dienst getreden Russische militairen die begin 2014 de strijd in Oekraïne leidden. Ze waren huurlingen, van wie het Kremlin altijd de handen af kon trekken. Deze categorie militairen is vervangen als leiders van separatistengebieden, waarschijnlijk omdat het Kremlin ze te eigengereid vond. Als het onderzoek dichter bij de top van het Kremlin en de Russische strijdkrachten komt, zal de diplomatieke confrontatie alleen maar verharden Aan de berechting van deze mensen wil Rusland evenmin meewerken. Volgens het OM weigert Rusland al ruim een jaar vragen over hen te beantwoorden. Minister van justitie Ferd Grapperhaus schreef woensdag aan de Kamer dat Nederland als tegenmaatregel niet nader genoemde diplomatieke stappen tegen Rusland heeft genomen.

Diplomatieke confrontatie Als het onderzoek dichter bij de top van het Kremlin en de Russische strijdkrachten komt, zal de diplomatieke confrontatie alleen maar verharden. Premier Mark Rutte riep Rusland op volledig mee te werken aan het onderzoek, en benadrukte dat dit geen politieke kwestie hoort te zijn. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken ziet dat anders. Een woordvoerder noemde de aanklachten tegen de vier verdachten ‘ongegrond’, en zei dat het werkelijke doel is om Rusland in diskrediet te brengen. Nederland zoekt dan ook internationaal politieke steun. Tijdens de vergadering van de Europese Raad, donderdag en vrijdag, zullen de regeringsleiders van de EU zich achter het onderzoek van het JIT scharen. Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg riep woensdag ook alle landen op mee te werken aan de rechtsgang.

Lees ook:

Het OM vervolgt vier verdachten van het neerhalen van MH17 voor moord Het Joint Investigation Team (JIT) heeft vier verdachten met naam en toenaam genoemd in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17, bijna vijf jaar geleden. Zij worden vervolgd wegens moord op 298 mensen. Het proces tegen hen begint volgend jaar in maart.