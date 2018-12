De zoektocht naar de schutter in Straatsburg is nog in volle gang

De dader was dinsdagavond geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt. Het zou volgens de autoriteiten gaan om een 29-jarige man met een crimineel verleden en met een zogenoemde ‘S’-status. Dat betekent dat hij in Frankrijk genoteerd staat als iemand die een gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, heeft de dader zowel in Frankrijk als in Duitsland vastgezeten. Hij kwam al in zijn jonge jaren in aanraking met de politie voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Vanwege zijn latere radicalisering werd hij al enkele jaren door de politie gevolgd.

Het is niet duidelijk of de dader van de schietpartij nog in Frankrijk is. Dat meldde de Franse onderminister voor Binnenlandse Zaken woensdag. De klopjacht op de man is nog in volle gang. De politie onderzocht woensdagochtend bij de kathedraal in Straatsburg en ondervroeg vijf mensen. Het gaat om personen die te maken hadden met eerdere zaken van de verdachte.

Reacties In Europa is geschokt gereageerd op de schietpartij in Straatsburg die dinsdagavond zeker drie levens eiste. Steunbetuigingen stromen binnen bij de slachtoffers en de Franse autoriteiten. De Belgische premier Charles Michel heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij. “Al mijn steun aan onze Franse vrienden, die nogmaals werden getroffen door gruwel en lafheid”, twitterde de premier in de nacht van dinsdag op woensdag. “Mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun naasten.” Eerder had ook al minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn medeleven getwitterd. Zijn Duitse collega Heiko Maas sprak net als Michel van een ‘laffe daad’ en toonde zich diep geschokt. De Duitse regering doet alles om de Franse vrienden bij te staan, verzekerde hij. Aan meerdere grensovergangen tussen Duitsland en Frankrijk worden controles uitgevoerd om te voorkomen dat de voortvluchtige dader de grens oversteekt. De wachttijden lopen daardoor op tot negentig minuten. Hoe lang de controles, in het openbaar vervoer en op de weg, zullen aanhouden, is nog onduidelijk. Politie op de been op de plek van de schietpartij in het centrum van Straatsburg. © AP

Place Kleber De schietpartij vond plaats in de buurt van de kerstmarkt op het centrale Place Kleber en duurde volgens ooggetuigen zo’n tien minuten. Eerst hoorden zij afzonderlijke schoten, daarna salvo’s. Na afloop sloten agenten het gebied af, trams stopten met rijden, restaurantbezoekers mochten het pand niet verlaten, en inwoners van de stad werden door de autoriteiten geadviseerd om binnen te blijven. Onder de doden door de schietpartij is een Thaise toerist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land gaat het om een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was. Het koppel was enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De vrouw bleef ongedeerd. De man overleed door een kogel in het hoofd.

Motief Het precieze motief voor de aanslag was gisteren nog onduidelijk, maar in het verleden zijn kerstmarkten doelwit geweest van jihadistische aanvallen. Een aanslag met een vrachtwagen in Berlijn in 2016 kostte aan twaalf mensen het leven. Frankrijk zelf ging in 2015 en 2016 gebukt onder een reeks jihadistische terreuraanslagen, waarbij meer dan tweehonderd mensen omkwamen. De kerstmarkt in Straatsburg, die al sinds 1570 bestaat en drommen mensen trekt, wordt sindsdien zwaar bewaakt. Toegang tot de markt wordt gecontroleerd, tassen opengemaakt, en auto’s worden geweerd. Na de schietpartij is het Europees Parlement om veiligheidsredenen afgesloten geweest. Niemand mocht het gebouw op circa 3 kilometer van het stadscentrum verlaten of binnenkomen. In het parlement vindt deze week de maandelijkse plenaire zitting plaats waardoor er honderden Europarlementariërs, hun medewerkers, personeel van het parlement en journalisten in Straatsburg zijn.