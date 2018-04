De zieke Flynn (14) neemt het leven zoals het is

"Flynn is mijn dochter, een meisje van veertien jaar met downsyndroom. Op dinsdag 13 juni 2017 kon Flynn plotseling niet meer op haar benen staan. Een week en twee ziekenhuizen verder, werd bij haar leukemie vastgesteld." Met deze woorden introduceert fotograaf Koen Verheijden de fotoreportage die hij besloot te maken over de periode die volgde. Dat deed hij vooral voor Flynn zelf.

Als kind met Down is Flynn gewend aan ziekenhuizen en dat vindt ze vooral spannend en leuk Moeder Helga Verheijden

Flynn ligt lekker onderuitgezakt op de kleurrijke gehaakte deken op de bank, wegdromend met een boek over zeekoeien. Haar lievelingsdier. Af en toe knuffelt ze even met de kat, dan kijkt ze weer in haar boek. Niets hoeft vandaag: geen school, geen ziekenhuisbezoek.

Moeder Helga Verheijden over haar dochter: 'Ze is hard voor zichzelf, maar ze had pijn en weinig energie. Ze wilde dolgraag naar huis.' © Koen Verheijden

Het is nu tien maanden geleden dat Flynn en haar ouders te horen kregen dat ze acute lymfatische leukemie (All) heeft, de vorm van leukemie die het meest voorkomt bij kinderen. Kinderen met Down hebben een grotere kans om de ziekte te krijgen.

Na de diagnose begint direct een intensieve behandeling. "Als kind met Down is Flynn gewend aan ziekenhuizen en dat vindt ze vooral spannend en leuk", vertelt moeder Helga Verheijden. Zo denkt ze aanvankelijk ook over de behandeling in het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. Maar de 22 ziekenhuisopnames, 12 narcoses, 8 bloedtransfusies, 36 keer chemotherapie in het ziekenhuis en 6 beenmergpuncties hakken er bij de doorgaans vrolijke Flynn flink in. "Ze is hard voor zichzelf, maar ze had pijn en weinig energie. Ze wilde dolgraag naar huis."

Flynn werd 22 keer in het ziekenhuis opgenomen. © Koen Verheijden

Flynn wordt in de loop van de behandeling kaal. Daar schrikt ze van, want ze heeft de film 'Achtste-groepers huilen niet' een paar keer gezien en daarin krijgt hoofdpersoon Akkie kanker. Zij wordt kaal en overleeft de ziekte uiteindelijk niet. "We hebben tegen Flynn gezegd dat ze die film maar niet meer moest kijken en dat ze vast en zeker beter zou worden."

Allerlei heftige, emotionele, maar juist ook kleine momenten in het ziekenhuis en thuis, legt Koen vast met zijn telefoon. "Ik maakte de foto's in eerste instantie voor Flynn zelf. Ze vergeet dingen nogal snel en op deze manier kan ze terugzien wat er allemaal is gebeurd. Ze wilde bijvoorbeeld ook een filmpje van het moment dat ze onder narcose ging."

In de loop van de chemotherapiebehandeling wordt Flynn kaal. © Koen Verheijden

Daarnaast realiseert hij zich al gauw dat hij als fotograaf zelden de kans heeft om van zó dichtbij de ziekte van een kind, de behandeling en de impact op het gezin vast te leggen. Flynn is de oudste van drie meiden, maar haar zusjes Yoeka (13) en Mosi (11) zijn in veel opzichten ouder en steunen hun zus waar ze maar kunnen. Op een van de foto's staat Yoeka die Flynn troost als het haar even te veel wordt. "Daar sta je dan naast als vader. Op die momenten heb ik mijn iPhone gepakt. Ze zijn toch al gewend dat hun vader altijd en overal foto's maakt."

Flynn is de oudste van drie meiden, maar haar zusjes Yoeka (13) en Mosi (11) zijn in veel opzichten ouder en steunen hun zus waar ze maar kunnen. Hier troost Yoeka haar zusje als het haar even te veel wordt. © Koen Verheijden

Na 82 dagen zijn de zwaarste chemo's voorbij en krijgen ze te horen dat Flynn in de meest gunstige risicogroep valt. Dat is goed nieuws. Toch duurt de behandeling ruim twee jaar. Flynn krijgt voortaan de chemo's thuis en een paar keer per maand gaat ze voor controle naar het ziekenhuis. Het normale leven herpakt zich langzaam. Flynn kan bijvoorbeeld ook weer naar school, op de dagen dat ze voldoende energie heeft.

Flynn is regelmatig moe, maar op de dagen dat ze voldoende energie heeft gaat ze weer naar school. © Koen Verheijden

Flynn neemt het leven zoals het is, ze klaagt niet en is met weinig tevreden. "Ze heeft ons al zoveel gebracht met haar bijzondere kijk op het leven. Zeker ook in deze periode", vertelt Helga. "Als zij niet moeilijk doet, waarom zouden wij dat dan wel doen?"

Met deze fotoserie won Koen Verheijden de Gelderse fotoprijs voor de beste fotoreportage 2017. Verheijden werkt als freelancejournalist voor verschillende dagbladen en andere media. Hij fotografeert al bijna twintig jaar voor Trouw.