De zaak van Jip de kip: wanneer is een dierenredder een dief?

Ze werd geboren in Drenthe maar begin 2016, ze was toen drie, raakte Jip verzeild in Amsterdam. Een student van de Hogeschool voor de Kunsten maakte haar tot onderwerp van een studieproject. ‘Ensceneer een situatie die discussie op gang brengt’ luidde de opdracht. De discussie over Jip kon twee uitkomsten hebben: óf ze bleef leven óf ze werd gedood. Er kon worden gestemd. Zou de meerderheid kiezen voor ‘dood’, dan zou de student – die eerder de landbouwschool volgde – Jip zelf slachten.

Lees verder na de advertentie

Van de Werd heeft Jip niet gestolen maar gered van de dood, vindt ze

Het project kreeg aandacht in de pers en wekte de woede van de Amsterdamse Sandra van de Werd. Spelen met Jips leven vond ze ‘pervers’, zei ze vandaag voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam. Van de Werd bekommert zich om dieren in nood. Ze besloot Jip, een kip, te redden.

Op een maandagochtend toog Van de Werd, gewapend met een ‘diervriendelijke draagtas’, naar de hogeschool. Ze vond Jip in de hal en nam haar mee. Ze deed geen moeite om onopgemerkt te blijven. Ze liet een pak vegetarische kipstuckjes achter en een pamflet. ‘Geen theater ten koste van een kip. Go vegan’, stond erop.

Een medewerkster van de hogeschool snelde Van de Werd achterna. Ze weigerde Jip terug te geven. De politie kwam erbij, ze belandde in een cel. Na zes uur mocht ze gaan, met een boete van 200 euro voor het ontvreemden van een dier in de categorie pluimvee, één stuks. Ze weigerde te betalen, uit principe: Van de Werd heeft Jip niet gestolen maar gered van de dood, vindt ze. Bij een labradorpup of een konijn zouden mensen dat vanzelfsprekend vinden. Waarom niet bij een kip?

De zaak kwam voor de politierechter, die er niet uitkwam en de kwestie doorverwees. Dus bogen drie rechters zich vandaag over de zaak van Jip de kip.

Ziekbed Het is een tragische zaak, vond de officier van justitie. Van de Werd wilde één dier redden, en verknalde daardoor een studieproject. Maar dat project had veel méér dieren het leven kunnen sparen, want het wilde een discussie oproepen over vleesconsumptie. “Als je het Jip zelf had gevraagd, had ze hier vast aan willen meewerken”, vermoedde de officier. “Ze zou hebben gedacht: ik ben al drie en vroeg of laat ga ik er toch aan.” Hij stelde voor Van de Werd schuldig te verklaren, maar geen straf te geven. Haar advocaat verlangde vrijspraak. Na alle commotie werd Jip al snel gerepatrieerd naar Drenthe. Daar is ze voorjaar 2016 een natuurlijke dood gestorven, na een ziekbed van twee weken diarree. De uitspraak in haar zaak volgt over twee weken.

Lees ook: