De zaak Michael P.: al draait het om de feiten, emotie is niet uit te vlakken

De verdachte: Michael P. Dat hij er zo rustig bij zat tijdens de zittingsdagen, komt door alle kalmeringsmiddelen die hij slikt, vertelde P. de rechtbank. Normaal is hij een stuk onrustiger, of zelfs agressief. Dat gebeurde ook de dag dat hij met zijn scooter in botsing kwam met de fietsende Anne Faber. Hij was van plan haar te laten gaan, bleef hij herhalen. Maar telkens knapte er iets in zijn hoofd en gebeurde er toch wat anders. Verkrachting, kneveling en uiteindelijk het ombrengen met een mes. Op gedetailleerde vragen van de rechtbank kwam vaak de reactie: "Weet ik niet." Het laatste woord - zoals gebruikelijk in een rechtszaak aan de verdachte - gebruikte P. om te zeggen dat het hem speet. Verdachte Michael P.

De nabestaanden: d e ouders van Anne Faber Dat P. spijt heeft, geloven de nabestaanden van Faber helemaal niet. "Waarvan heeft hij spijt? Dat hij het verkeerd heeft aangepakt?", zei moeder Elze van Heeswijk die gebruikmaakte van het spreekrecht voor slachtoffers. P. werd tijdelijk naar een andere zaal gebracht, omdat de familie niet met hem geconfronteerd wilde worden. Fabers familie is ervan overtuigd dat P. niet de hele waarheid spreekt. Zo zijn haar sieraden nooit teruggevonden. "Hij geeft een mooiere weergave dan de werkelijkheid", aldus de moeder. "De horrorscenario's van wat er werkelijk is gebeurd dringen zich aan mij op. En in elke variant heeft mijn dochter oneindig veel geleden." Vader Wim Faber vertelde hoe geweldig zijn dochter was. "Een enorme levenslust, nieuwsgierig, begaan met de ander. Ik voel me totaal onmachtig. Ik ben zo ontzettend kwaad."

De advocaten: Niels Dorrestein en Sander de Korte In de maatschappelijke opinie is de rol van de advocaat van een verdachte als Michael P. soms onbegrijpelijk, merkte raadsman Sander de Korte op. Maar ook als een verdachte gruweldaden heeft bekend, heeft hij recht op een eerlijk proces. De Korte en zijn collega Niels Dorrestein gebruikten hun spreektijd niet om P. vrij te pleiten. Hij heeft tijdens zijn verklaring over wat er is gebeurd niets mooier gemaakt dan het is, zei Dorrestein. Wel probeerde de advocaten de rechtbank te overtuigen dat er van planmatigheid geen sprake was. Hun cliënt was die dag niet de deur uitgegaan met het idee een vrouw te verkrachten en om te brengen. Ook verzochten de advocaten de rechter om de gevangenisstraf enigszins te beperken, zodat P. zo snel mogelijk met een behandeling in de tbs-kliniek kan starten. De advocaten

De officieren van justitie: d e eis van levenslang is overwogen Dat P. opnieuw zo gruwelijk in de fout ging terwijl hij de straf voor een eerdere dubbele verkrachting nog uitzat, roept volgens het Openbaar Ministerie de vraag op welke straf deze man dan wel weerhoudt. De eis van levenslang is overwogen, zei een van de officieren van justitie. Maar wat nog belangrijker is, is dat P. wordt behandeld. Daarom eiste het OM een andere forse straf: 28 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. "Anne is in een schemerend bos van haar fiets getrokken en volkomen hulpeloos met grof geweld verkracht. Daarna moet ze vastgebonden achter op de scooter bij haar verkrachter doodsangsten hebben uitgestaan", aldus de officier van justitie. Moord - dus dat P. die dag met een vooropgezet plan erop uitging - vindt het OM niet bewezen. De officieren van justitie

De deskundigen: de lijst met problemen is lang De lijst met problemen waar P. mee worstelt is lang. Prikkelbaar, impulsief, agressief, wraakzuchtig, gebrek aan empathie en als hij stress ervaart, wordt hij extreem achterdochtig. Het advies: behandeling, want de kans op herhaling is groot, aldus de deskundigen van het Pieter Baan Centrum die hem onderzochten. P. werkte goed mee aan het onderzoek, vonden zij. Maar waar zij over twijfelen is of hij wel inzicht heeft gegeven in zijn seksualiteitsbeleving. Ze sluiten niet uit dat er bijvoorbeeld sprake is van hyperseksualiteit of verkrachtingsfantasieën, maar kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Getuigen zeggen dat P. het vaker had over 'een meisje van de fiets trekken'. P. ontkent dat. De rechters

Ongebruikelijke aanhouding was van hogerhand gepland De advocaten van Michael P. vragen de rechtbank zich ferm uit te spreken tegen de manier waarop hij vorig jaar gearresteerd werd. P. werd direct een busje in getild, stevig vastgehouden en kreeg - zonder de gebruikelijke 'recht op zwijgen'-uitleg - direct vragen over Anne Faber. P. liep een ernstige schouderblessure op. Hij deed aangifte van mishandeling, maar het Openbaar Ministerie besloot vorige week leden van het arrestatieteam niet te vervolgen vanwege gebrek aan bewijs. De onconventionele arrestatie was een geplande actie, waarvoor de top van het OM en de politie toestemming gaven. Dit vanwege de uitzonderlijke situatie: mocht Faber nog in leven zijn, dan moest ze zo snel mogelijk worden gevonden. De advocaten van P. stelden dat, hoe ernstig ook, de rechten van een verdachte niet geschonden mogen worden omdat justitie en politie onder grote druk staan.

Michael P. probeerde vooral moord op Anne Faber uit te wissen P. gaf antwoorden op de vele vragen van de rechtbank, maar de belangrijkste vraag bleef nog grotendeels onbeantwoord: waarom?