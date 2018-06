De worsteling van goede voetballers: het zijn de mooiste verhalen

Het is een klassiek patroon. Het is lang goed gegaan, misschien te lang te goed: sinds 2006 nooit minder dan de halve finale op een eindtoernooi. Misschien heeft de coach te lang aan hetzelfde vastgehouden, maar hoe voorstelbaar is niet die neiging? Ook als het niet lukt, is nog te zien hoe goed de Duitsers zijn: in de tweede helft tegen Mexico en vooral in het begin tegen Zweden. Maar het vonkt niet meer. Of het vonkt even niet.

Lees verder na de advertentie

Welk van die twee zinnetjes waar is, is de intrigerende vraag. Interessanter wat mij betreft dan een ploeg vloeiend spel te zien spelen, de in wezen ongelaagde perfectie van tiki-taka. Ja, zo goed kunnen goede voetballers met elkaar zijn. Dan kan het vanzelf gaan. Wat valt er meer over te zeggen?

Gelukkig mogen we in de hoofden van de Duitsers blijven kijken

Toen de laatste tien minuten van de wedstrijd tegen Zweden waren aangebroken, zei de Duitse commentator: "Na al die jaren van ontwikkeling, van opleidingscentra, trainers en vakmensen, heeft Duitsland nu geluk nodig." Schitterend gezegd: kaler kon het niet meer zijn.