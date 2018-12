De woordvoerder van de gele hesjes is zeker niet radicaal

Media uit binnen- en buitenland jagen voortdurend op de 34-jarige Française van Antil­liaanse afkomst. Maar zij heeft meer redenen de voicemail erop te zetten. Net als andere leidende gele hesjes is zij met de dood bedreigd omdat ze zou gaan praten met premier Édouard Philippe. De ontmoeting ging afgelopen vrijdag niet door, net als een nieuwe afspraak gisteren. De bedreigingen zijn waarschijnlijk afkomstig van radicale elementen die uit zijn op verdere escalatie.

Toen zij haar brand­stof­re­ke­ning zag oplopen en ontdekte dat de groene taks voor 80 procent wordt gebruikt om gaten in de begroting te vullen, werd zij boos

Radicaal, dat is deze zzp’er die ­biologische cosmetica en producten voor aromatherapie verkoopt zeker niet. Zij zou niet snel voorstellen – zoals een van haar collega-hesjes deed – om een ex-legerbaas, generaal Pierre de Villiers, tot premier te benoemen ‘om het land te redden’. In tv-optredens voert zij beheerst en zakelijk het woord. Het is precies de toon van een petitie – inmiddels bijna 1.120.000 keer ondertekend – die zij op 29 mei online zette uit protest tegen de groene taks die diesel en benzine duurder had gemaakt. Het bleek, met de eerste wegblokkade die op touw werd gezet door de vrachtchauffeur Éric Drouet, het begin van een uniek fenomeen: een spontaan sociaal protest dat niet links, niet rechts is en dat zonder bemoeienis van politieke partijen en vakbonden aanzwol tot orkaankracht.

Eenmanszaak Net als voor talloze andere gele hesjes is de auto van cruciaal belang voor Ludosky, die ten zuiden van Parijs woont. Toen zij nog bij een bank werkte, zat zij nog dagelijks in het openbaar vervoer. Maar sinds zij haar eenmanszaak begon gaat dat niet meer. Dichter bij Parijs wonen om minder onderweg te zijn, bleek onbetaalbaar. Toen zij haar brandstofrekening zag oplopen – van 45 euro per week vorig jaar tot het dubbele nu – en ontdekte dat de groene taks voor 80 procent wordt gebruikt om gaten in de begroting te vullen, werd zij boos. Inmiddels overstijgen de eisen van de gele hesjes ruimschoots de gewraakte milieuheffing. Het is een opstand geworden van burgers met lage tot bescheiden inkomens die zich ‘niet langer willen uitpersen’. Een opstand van de gewone man, vrouw, of gepensioneerde die moeilijk rondkomt en die genoeg heeft van ‘de politiek’. Voor Ludosky is die ontwikkeling geen reden geweest om af te haken, in tegendeel. “Ik ben niet bang dat straks niemand nog greep heeft op de gele hesjes”, zei ze er zelf over. “Het is de regering die dit boven het hoofd is gegroeid en van wie wij een behoorlijk antwoord verwachten.”

