De wolf duikt straks ook op in uw brievenbus

De wolf is een van de zoogdieren die de Goudse grafisch ontwerper Frank Janse in opdracht van het postbedrijf op velletjes van tien zegels heeft afgebeeld. Andere dieren met een zegel zijn onder andere het konijn, de das, vos, otter en vleermuis.

Op de zegel van het konijn is te lezen dat het dier ‘best cool’ is

Het betreft hier – let op postzegelliefhebbers! – een nieuwe aflevering van de populaire ‘Beleef de natuur’-serie, die PostNL vorig jaar startte. Want, zo meldt PostNL in een persbericht: “De verscheidenheid aan natuur is veel groter dan we soms denken”. Over natuur valt ook veel te vertellen. In de kantlijn van de wolvenzegel staat dan ook geschreven dat “de wolf met geurvlaggen seint naar soortgenoten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen”. Bij de zegel van het konijn lezen we dat dat dier “best cool is. Op wat stampvoeten na schoppen ze niet graag een scène”.

Bloedbad Ontwerper Janse wilde namelijk het ‘contrast van deze dieren laten zien’. Voor de wolf gaat dat zeker op, zoveel voor- en tegenstanders kent dat dier. Nee, dan is de volgende ‘Beleef de natuur’-postzegelserie bij voorbaat stukken saaier. Die gaat over stinsenplanten. Die hebben met de wolf gemeen dat zij ooit ook van elders kwamen en zich hier hebben gevestigd. Maar daarmee houdt de vergelijking meteen op. Ja, de natuur kent een enorme verscheidenheid. Maar een blauw druifje, sneeuwklokje of hyacint die een bloedbad aanricht in een schaapskudde, is nog nooit gemeld.

