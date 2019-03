De wisseling van de wacht verloopt stroef bij de Nederlandse handbalsters

In zijn coaching lijkt Emannuel Mayonnade, de nieuwe bondscoach van de handbalsters, in vrijwel niets op zijn voorganger, de Deense Helle Thomsen. De Fransman ijsbeert niet voortdurend langs het veld, hij schreeuwt niet, hij moppert weinig op de arbitrage en tijdens de time-outs spreekt hij de speelsters rustig toe. Toch is er een overeenkomst met Thomsen: na een nederlaag is hij niet te genieten. Ontzet, boos, ook op zichzelf.

Na het bronzen EK in Frankrijk en het plotselinge vertrek van Thomsen speelde Nederland vrijdag en zaterdag de eerste twee wedstrijden onder leiding van Mayonnade. De oefenduels met Duitsland, gecoacht door oud-bondscoach Henk Groener, leverde winst en verlies op. Winst in Martiniplaza in Groningen (27-24) en verlies een dag later in de EWE Arena in ­Oldenburg: 29-28.

Verslagen

Na zijn debuut in Groningen toonde Mayonnade, 35 jaar pas, zich redelijk tevreden over de wedstrijd, waarin Nederland goede momenten afwisselde met mindere periodes. Opgetogen raakte hij van de soms fraaie aanvallen, ontevreden was hij over de slordigheden die in de ploeg slopen, zowel in de passing als in de dekking. Maar het voornaamste wat telde was de ­zege, voor hem als debuterende bondscoach en het team met veel nieuwe speelsters.

Hoe anders was zijn gemoed nog geen etmaal later. Verslagen zat Mayonnade op de persconferentie naast Groener achter de tafel. Hij voelde zich slecht en hij haatte wat hij had gezien in de eerste helft. Hij kon zijn ogen nauwelijks geloven, maar hij was bereid met de beschuldigende vinger naar zichzelf te wijzen. Bijna fluisterend: “Ik begon de wedstrijd met een aantal wijzigingen en dat was niet mijn beste idee van het jaar.”

In de sfeervolle EWE Arena hield Mayonnade onder meer Estavana Polman, in Groningen nog uitblinker met tien doelpunten, buiten de startopstelling. Hij begon met Lynn Knippenborg op de middenopbouw en daarmee werd de achilleshiel van de huidige selectie blootgelegd. Na het vertrek van Maura Visser en Nycke Groot – beiden stopten na het EK – is Nederland veel ervaring en kwaliteit kwijtgeraakt. Twee andere routiniers, Danick Snelder en Jessy Kramer, zijn geblesseerd.