De winter laat zich gelden in de Alpen: doden en lawines

In delen van Oostenrijk is voor maandag code 5 voor lawinegevaar afgekondigd. Dat is het hoogste lawinewaarschuwingsniveau, een situatie die weinig voorkomt. De autoriteiten hebben hiertoe besloten omdat op sommige plekken opnieuw grote hoeveel­heden verse sneeuw worden verwacht.

Het leger is ingezet om ingesneeuwde bewoners te helpen en dorpen te bevoorraden die zijn afgesloten van de buitenwereld. Op sommige plekken is de afgelopen dagen al meer dan 3,5 meter sneeuw gevallen. Wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar. Hoog in de bergen is er bovendien kans op zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Door de sneeuwval en de wind neemt de kans op lawines toe.

In Lech kwamen zaterdagavond drie Duitsers om het leven door een lawine. Een vierde persoon wordt nog vermist. Het zoeken is gestaakt vanwege de zware sneeuwval en het gevaar van nieuwe lawines. Volgens de Oostenrijkse politie zijn de slachtoffers mannen van 57, 36 en 32 jaar oud. Ze kwamen uit het zuiden van Duitsland. De vermiste is 28 jaar oud. De vier waren met elkaar aan het skiën. De echtgenote van een van de vier had alarm geslagen. Dankzij het signaal van hun mobiele telefoons wisten de reddingsploegen waar ze waren.

Bedolven Het viertal is waarschijnlijk over een afgesloten piste gegaan, waar ze werden meegesleurd door de sneeuwmassa. Ze hadden een nooduitrusting bij zich, waaronder een speciale airbag die moet ervoor zorgen dat mensen niet onder de sneeuw terechtkomen. Toch werden ze bedolven. In Frankrijk kwamen zondag twee pistemedewerkers om het leven toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief. Vermoedelijk is er iets misgegaan toen zij de explosieven in gereedheid brachten. Het ongeluk gebeurde in Morillon, in het skigebied Grand Massif. Hiermee komt het aantal doden als gevolg van het winterweer deze maand op 26.

Noodtoestand In buurland Duitsland zorgt de sneeuw ook al dagen voor grote problemen. Vijfhonderd agenten zijn naar deelstaat Beieren gestuurd waar de noodtoestand is uitgeroepen. Zware sneeuwval heeft het openbare leven daar lamgelegd. “Er is geen reden voor paniek, maar wel voor bezorgdheid”, zei de Beierse premier Markus Söder zaterdag. De noodtoestand duurt zeker nog tot dinsdag. In totaal zijn al duizenden agenten en militairen ingezet, voornamelijk om de dikke pakken sneeuw van daken te verwijderen om instorting te voorkomen. In het uiterste zuiden van de Duitse deelstaat zitten inwoners en toeristen vast in de wintersportplaats Balderschwang die vlakbij de grens met Oostenrijk ligt. De enige weg naar het dorp in Beieren is afgesloten vanwege het risico op lawines. De gestrande mensen hoeven voorlopig niet te worden geëvacueerd. Balderschwang heeft nog elektriciteit. Het was zondagavond niet duidelijk wanneer het dorp weer bereikbaar zal zijn. Aan de andere kant van de grens met Oostenrijk zijn al lawines gemeld. Daarbij vielen geen gewonden.

