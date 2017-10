De winst op Heerenveen is precies wat FC Utrecht nodig had

Monter staat Emanuelson de pers te woord. En daar is alle reden toe. De winst op Heerenveen, na de forse thuisnederlaag tegen PSV (1-7) en een gelijkspel bij Vitesse (1-1), is precies wat FC Utrecht nodig had, stelt Emanuelson vast. Bovendien gebeurde het op een manier zoals ze dat graag zien in de Domstad; georganiseerd, met attractief aanvalsspel en met fraaie treffers. “Dit was goed voetbal”, zegt Emanuelson, zonder een spoortje twijfel.

Emanuelson is ervaren genoeg om de prestatie van FC Utrecht op waarde in te schatten. Afgelopen zomer keerde hij na zes seizoenen in het buitenland terug naar Nederland. Sinds hij in 2011 bij Ajax vertrok, bracht zijn carrière hem langs AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta Bergamo, Hellas Verona en Sheffield Wednesday. Toen FC Utrecht hem in juli benaderde, werd hij steeds meer geprikkeld door de filosofie van trainer Erik ten Hag en zijn wens om dichter bij zijn familie in Nederland te zijn. “Het project sprak mij gewoon erg aan”, zegt Emanuelson.

Dat de Amsterdammer in aanraking kwam met een coach die gelooft in harder trainen, wist hij. Ten Hag is iemand die spelers van half negen ’s ochtends tot vijf uur ’s middags op de club wil hebben. Niet alleen om collectief te trainen, maar ook individueel. Of Emanuelson verbaasd was door die harde manier van trainen? “Ja, toch wel”, zegt hij na een korte overdenking. “Bij ons wordt keihard getraind. Maar ik geloof hier in. Dit is de methode om beter te worden. Ze zeggen wel eens dat wedstrijden op de trainingen gewonnen worden, dus daar moet je gewoon arbeid leveren. Simpel.”

Ervaring Het resultaat van die trainingsarbeid is tegen Heerenveen zichtbaar geweest, vindt Emanuelson. “We spelen in een systeem waarbij veel gelopen moet worden”, meent hij. “Daar hamert onze trainer ook op. Die inhoud moet gekweekt worden. Ik wil niet zeggen dat het een galavoorstelling was, maar als het bij ons goed staat, dan kunnen wij gewoon goed voetballen.” Emanuelson heeft ervan genoten. En dan met name van zijn collega op het middenveld, Yassin Ayoub, die een paar minuten na de gelukkige openingstreffer van Stijn Schaars (een van richting veranderde vrije trap) de gelijkmaker binnen krult. De Marokkaan stuurt kort voor rust de Fransman Jean-Christophe Bahebeck de diepte in, die profiteert van zwak verdedigen van Daniel Høegh en de bal door de benen van doelman Martin Hansen schiet. Na ruim een uur beslist Bahebeck het duel met een rake kopbal: 3-1. Emanuelson oogt als een baken van rust tegen Heerenveen Zeventienvoudig international Emanuelson oogt als een baken van rust tegen Heerenveen. Hij temporiseert, verplaatst het spel en weet de bal te behouden als FC Utrecht onder druk komt te staan. Zijn ervaring helpt hem daarbij, denkt Emanuelson. “In dit soort wedstrijden gaat het op en neer”, weet hij. “Dan probeer je wat rust te creëren. Aan je teamgenoten probeer je het signaal af te geven: we hoeven niet altijd maar vooruit, probeer de bal even in de ploeg te houden.” De jonge talenten trekken zich op aan de ervaren Emanuelson. “In Nederland moeten we de lat niet lager leggen”, zegt hij, als hem gevraagd wordt naar een oplossing voor de voetbalcrisis in Nederland. “Ik denk dat we juist scherper naar bepaalde dingen moeten kijken. Ik zie veel talent rondlopen in de eredivisie. Het is zaak om dat talent zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ik help ze daar graag bij.”