De wielerliefhebber lijkt weer verwend te gaan worden met de Vuelta. Of slaat de moeheid toe?

Wat Steven Kruijswijk deed na de Tour de France? Vier criteriums, één Clásica San Sebastián en 'slechts' acht trainingen rijden. Dat was zijn voorbereiding op de Ronde van Spanje, de laatste grote ronde van het jaar.

Minder dan vier weken. Dat is de tijd tussen de Tour de France en de Vuelta. Een zeer korte periode voor klassementsrenners die de Tour reden om zich voor te bereiden op wederom drie weken elke meter geconcentreerd rijden. Bauke Mollema (31) liet weten geen berg gezien te hebben na zijn tweede plek in San Sebastián. Dat deed Kruijswijk (31) dan weer beter. Hij heeft in Monaco bergen in zijn achtertuin, en reed er nog een behoorlijk aantal op tijdens trainingen met een concurrent: Richie Porte.

Op het eerste gezicht lijkt Nederland weer verwend te worden de komende drie weken in Spanje, met naast Kruijswijk en Mollema ook Wilco Kelderman (27) aan de start. Maar door de korte tijd tussen de rondes heerst er vooral onzekerheid. Natuurlijk, goede vorm uit de Tour is niet in een keer weg, maar is het genoeg om alleen bij te houden, en niet te verbeteren?

Schaduwkopman

Met die vraag speelt vooral Kruijswijk. Al in etappe twee finisht de Vuelta (een beetje) bergop. Zijn ambitie is opnieuw een plek in de topvijf, net zoals dat in de Tour lukte. Volgens de ploeg is hij goed in vorm.

Maar waar in de Tour iedereen zeker wil zijn van vorm, zijn de marges in de Vuelta ruimer. De ploeg heeft in George Bennett (achtste in de Giro) wel een schaduwkopman. De Nieuw-Zeelander was een van de renners die in 2015 werd gehaald 'voor de tweede lijn', zoals ploegbaas Richard Plugge destijds verwoordde, maar rijdt zich toch elke keer naar een goed klassement. Bennett is uitgerust, en heeft de Vuelta als jaardoel aangeduid.

Lotto-Jumbo ruikt kansen met de twee klassementsrijders. Zeker ook omdat de beste klassementsrenners ontbreken. Chris Froome laat zijn vijfde ronde op rij schieten (hij won er drie van de afgelopen vier), Tom Dumoulin neemt rust na de tweede plekken in de Giro en Tour. Geraint Thomas rijdt in Groot-Brittannië.