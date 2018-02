De wetten van de Uefa stonden geen pompeblêden toe: 'Reclame'

Oud-voetbaltrainer Louis van Gaal noemde de Champions League in 1994 een 'commercieel gedrocht', waarbij hij zich stoorde aan de toenemende commercialisering van het voetbalspel, de beteugeling van de spontaniteit en de alsmaar opgedrongen regels door de Uefa. "De Champions League is een commercieel megasucces", vindt sportmarketeer Bob van Oosterhout. Nederlandse clubs zouden minder moeten praten vanuit de slachtofferrol, stelt oud-trainer Foppe de Haan. "Sportief succes, ook in de Champions League, heeft voor een groot deel te maken met geloof in jezelf en realistisch denken."

Van Oosterhout: "De Champions League is het hoogst haalbare podium in het betaalde voetbal. De grootste Europese clubs en beste spelers ter wereld willen dolgraag schitteren in de Champions League. Het sportieve belang en het prestige zijn zo groot dat clubs als Paris Saint-Germain, Manchester United en Manchester City tegen elke prijs de beste trainers en spelers halen. Mede hierdoor is de Champions League commercieel gezien zeer succesvol."

De Haan: "Ik herinner mij nog dat we Champions League gingen spelen met Heerenveen. Ik was trainer en dacht: wat gebeurt hier? Het begon al met ons shirt. Dat moest gekeurd worden op het hoofdkantoor van de Uefa. En wat denk je? Afgekeurd. De hoogte van de letters op het shirt was niet goed en ook de pompeblêden, de Friese hartjes, moesten eraf, want dat vond de Uefa reclame. Onze jurist heeft destijds heel wat moeite moeten doen om het shirt er alsnog door te krijgen. Te gek voor woorden. Mensen moeten niet onderschatten wat erbij komt kijken als je Champions League speelt. Je stadion wordt echt in bezit genomen door de Uefa. Alle reclame die niet in hun straatje past, plakken ze af en de kantoorruimten worden in gebruik genomen door Uefa-officials die zich amper voorstellen. Ik vond ze heel autoritair, heel afstandelijk."

Van Oosterhout: "Die voorspelbaarheid is inderdaad een probleem. Pas na de winterstop begint het spannend te worden. De Uefa heeft haar oren laten hangen naar de grote landen om te voorkomen dat er een afsplitsing zou komen van de grootste ploegen, die nadenken over een eigen Super League. Misschien is zo'n Super League niet eens zo'n slecht idee. Elke sport is gebaat bij gelijke weerstand. De Nederlandse clubs zullen pas op de plaats moeten maken als het gaat om succes in de Champions League."

Van Oosterhout: "De exclusiviteit van de Champions League wordt uitstekend vermarkt door de Uefa. Zowel waar het gaat om de verkoop van de televisierechten als het aantrekken van partners voor het toernooi. Zo moest Heineken zijn sponsorbijdrage naar verluidt opkrikken naar bijna honderd miljoen euro per jaar om zich te associëren met de Champions League, omdat concurrent Budweiser probeerde het aflopende contract over te nemen. Via de Champions League bereikt Heineken wereldwijd 4,2 miljard mensen. Dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. De wedstrijden zijn in veel landen alleen te volgen via betaalzenders. Dat levert de Uefa meer televisiegelden op. Dit is pure marktwerking."

Slachtofferrol

De Haan: "In Nederland praten we te veel vanuit de slachtofferrol. Sportief succes, ook in de Champions League, heeft voor een groot deel te maken met geloof in jezelf en realistisch denken. De beste spelers gaan naar het buitenland, want daar zit het meeste geld, maar de categorie daaronder kan ook nog best aardig voetballen, hoor.

"Wat dat betreft heb ik goede hoop op Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach. Hij vindt dat je met een goed systeem en vertrouwen ver kunt komen. Dat ben ik helemaal met hem eens. Kijk naar Basel, kijk naar IJsland. Wat ik vind - maar dat geldt eigenlijk voor onze hele maatschappij - is dat we onze kinderen te veel in de watten leggen. Ze krijgen te weinig weerstand. En zijn niet bereid om écht hard te werken."

Van Oosterhout: "We zijn niet kansloos, maar het is wel ontzettend moeilijk. Waar Nederland zich samen met andere kleinere landen voor zou moeten inzetten is een herinrichting van het systeem. Maar als je ziet dat dat op eredivisieniveau al zoveel moeite kost, dan zal dat in een internationaal krachtenveld nog vele malen moeilijker zijn. Het is een stuk realistischer om onze internationale ambities voorlopig in de Europa League waar te maken."