De wereldgroep is heel ver weg na verlies De Bakker en Haase

Robin Haase klaagt, schreeuwt en gebaart wild in zijn partij tegen de Tsjech Lukas Rosol. Het is de 30-jarige geboren Hagenaar ten voeten uit. Zo kennen we hem. Geïrriteerd, opgefokt. Getergd tot op het bot. Maar ook: strijdvaardig. Zomaar opgeven zal hij nooit doen.

Op de tribune van de hypermoderne sportcampus in het Zuiderpark in Den Haag zitten tientallen studenten. De harde kern is er weer bij voor het Davis Cupduel met Tsjechië, waar een plek in de wereldgroep op het spel staat. Aan ludieke outfits geen gebrek. Studenten met een tennisballenpak. Kostuums met Delfts blauw patroon. Oversized brillen en Unox-mutsen. De prullaria zijn weer uit de kast gehaald voor de play-offs met de Tsjechen.

De Bakker verliest Thiemo de Bakker zit op de bank. Hij moedigt Haase aan, zijn hoofd nog rood aangelopen van zijn martelgang. De Bakker moest diep gaan tegen Jiri Vesely, de nummer 59 van de wereld. In de eerste enkelpartij speelde hij zijn eerste vijfsetter in een jaar. De 28-jarige Hagenaar werd maandenlang geteisterd door blessureleed. Eerst was het zijn elleboog, toen de schouder. Hij kelderde uit de tophonderd naar plek 603 op de wereldranglijst. Op de kleinere toernooien, waar hij soms zijn eigen ballen moet rapen, probeert De Bakker nu de weg omhoog weer te vinden. Overwinningen in het futurecircuit brachten hem terug naar plek 408 op de mondiale ranking. Samen behaalden De Bakker een Haase mooie overwinningen en leden ze zure nederlagen Maar Vesely is nog een maatje te groot. Na een loodzware vijfsetter stapte De Bakker als verliezer van de baan: 4-6 6-3 4-6 6-4 6-4. Nu kijkt hij naar Haase, zijn collega met wie hij al jaren samen strijdt voor zijn vaderland. Samen behaalden ze mooie overwinningen en leden ze zure nederlagen. Ook Haase moet diep graven. Davis Cupcaptain Paul Haarhuis had voor gravel gekozen, in de hoop dat de wereldtopper Tomas Berdych zou afmelden. Dat gebeurde. Berdych had geen zin in een herfstig weekend midden in het hardcourtseizoen op gemalen baksteen in Nederland. Maar Tsjechië heeft meer toppers achter Berdych. Rosol is gevaarlijk. Hij laat Haase duwen en trekken, de wedstrijd wordt pas in de vijfde set beslist. Vanaf de bank schreeuwt De Bakker zijn teamgenoot positieve woorden toe. Maar Rosol, ooit de nummer 26 van de wereld, blijft rammen. De Tsjech is door mentale problemen - twee huwelijken liepen de klippen - afgezakt tot de 192ste plek op de wereldranglijst. Maar tennissen kan hij nog. Na een dubbele fout van Haase, op 3-2 in de vijfde set, lijkt de 2-0 voorsprong voor Tsjechië onvermijdelijk. Maar Haase richt zich weer op. Hij blijft strijden, gesteund door het uitzinnige oranjepubliek. Dan maakt Rosol de fouten, en deelt Haase de klappen uit. Hij breekt terug. Terwijl de Tsjechische supporters zwaaien met de nationale vlag, blijft Rosol vechten. Op 6-5, Haase serveert, valt het eerste matchpoint als Rosol een bal prachtig in de hoek volleert. De Nederlandse nummer 39 van de wereld komt ruimte tekort. Zijn bal gaat uit. Rosol laat zich dolgelukkig op de baan vallen. Met de setstanden 6-7 6-3 6-2 3-6 7-5 staat Nederland op een 0-2 achterstand. De wereldgroep is heel ver weg.

Survival of the fittest Morgen zal het in het dubbelspel een ‘survival of the fittest’ zijn. Dubbelspecialist Jean Julien Rojer haakte na zijn titel in het dubbelspel op de US Open geblesseerd af, maar zat gisteren wel op de bank om zijn team aan te moedigen. Matwé Middelkoop stond al op het vliegveld in Istanbul toen coach Haarhuis belde met de vraag of hij wilde spelen. Middelkoop bereikte aan de zijde van Haase de kwartfinale op de US Open. Morgen moet hij tot het uiterste gaan om met zijn team nog kans te maken op de wereldgroep. Het Nederlandse Davis Cupteam heeft een wonder nodig om nog van de Tsjechen te winnen.

