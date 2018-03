De wereld over Hawking: Wiskundig scherp, intuïtief sterk, maar geen wereldtop, wel een legende

Een briljant geleerde, maar niet de absolute top zoals Einstein of Newton. Wat Stephen Hawking die gisternacht op 76-jarige leeftijd overleed uniek maakte, is volgens Klaas Landsman de combinatie van een grote geest die 55 jaar leefde met ALS, een ziekte die gemiddeld na twee jaar tot de dood leidt. “Hawking heeft baanbrekend werk verricht, over de oorsprong van het heelal en de aard van zwarte gaten, maar ik reken hem zelfs niet tot de subtop met mensen als Bohr of Heisenberg”, zegt de Nijmeegse hoogleraar mathematische fysica die in de jaren negentig bij Hawking in Cambridge werkte. “Eerder de categorie daaronder. Dan ben je nog altijd briljant hoor.”

Daarmee doe je hem tekort, zegt Erik Verlinde, de Amsterdamse hoogleraar die werkt aan een nieuwe theorie voor de zwaartekracht. “Hawking heeft hele generaties geïnspireerd. Ik zie hem als een van de vijf grootsten van de afgelopen eeuw. Zijn formule over de informatie die zich op de horizon van een zwart gat bevindt, staat voor mij op gelijke hoogte met Einsteins E=mc2. Als ik die formule had bedacht, zou ik hem ingelijst boven mijn bed hangen.”

Intuïtie

Het was een groot natuurkundige, zegt Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft. “Zijn theorie over zwarte gaten, dat die onvermijdelijk ontstaan en dus echt zijn, was in de jaren zestig baanbrekend. De meeste fysici dachten dat het slechts theoretische curiosa waren. Zijn grootste ontdekking was dat zwarte gaten niet echt zwart zijn, maar deeltjes uitstralen. Later droeg hij vooral bij met zijn ideeën. Die waren soms wild, maar altijd interessant om over na te denken en te discussiëren. Hij was misschien niet de absolute top, meer een goeroe naar wie geluisterd werd.”

Landsman bewondert Hawking vooral om zijn vroege werk, waarin hij liet zien dat het heelal een beginpunt moet hebben gehad, zoals zwarte gaten een eindpunt zijn. “Hawking toont in zijn proefschrift aan dat dergelijke, zogeheten singulariteiten bestaan. Dat was wiskundig gezien heel scherp, nauwkeurig werk. In zijn theorie over de straling van een zwart gat is hij veel intuïtiever. Die veelzijdigheid, wiskundige scherpte gepaard aan fysische intuïtie, zie je overigens zelden.”