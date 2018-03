De wegloper op de huwelijksdag wordt doodverklaard

Wie kent die, tamelijk gênante, filmscènes niet waarin de bruid of bruidegom net voor het ja-woord opeens besluit dat het huwelijk toch niets is voor hem of haar, of althans niet dit huwelijk, dat op het punt staat bekrachtigd te worden. Je ziet de man of vrouw denken: Weg hier! Zo gauw als maar kan! Daar eindigt de filmscène meestal. De rest van de film zoomt dan in op de gevluchte bruid of bruidegom en haar/zijn nieuwe leven van vrijheid en blijheid. Kortom een bevestiging dat ze er goed aan hebben gedaan te zijn gevlucht toen dat nog kon.

De achterblijver, degene die gedumpt is, die pijn lijdt, daar gaat het vrijwel nooit over.

Maar een enkele keert wel. Een van de beruchtste en vreemdste literaire figuren uit Charles Dickens' werk is de tragische Juffrouw Havisham uit de roman 'Grote Verwachtingen'. Juffrouw Havisham is oud, ze brengt haar dagen door in een kamer waar de klokken stilstaan, waar alles sedert decennia wegrot. Ze heeft nog de bruidsjurk aan van haar huwelijksdag van lang geleden, toen haar bruidegom er op de grote dag vandoor ging. Juffrouw Havishams leven is door dat moment getekend, voor altijd.

De meeste mensen vinden dat de persoon van Havisham niet geloofwaardig is. En dat is ze natuurlijk ook niet. Dickens heeft van haar een komische karikatuur gemaakt. Maar in die karikatuur schuilt wel degelijk iets tragisch: het geeft een beeld van een leed dat een levenslang leed is, dat het gevolg is van iemand anders 'nee'.

Dat 'nee' kan iemands dromen, kan iemands leven finaal ruineren. Laat ik dan hier uitweiden naar het leven van oosterlingen uit collectivistische culturen.