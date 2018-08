De weg naar de Spelen van Tokio begint voor de zeilers en surfers nu al

Sommige sporters moeten wachten met het inpakken van hun koffers voor de Olympische Spelen tot het allerlaatste moment. Zij weten pas enkele weken, soms zelfs dagen, voor de zomer van 2020 of ze naar Tokio mogen.

Dat geldt niet voor de Nederlandse zeilers. Zij kunnen deze week in het Deense Aarhus al de eerste belangrijke stap zetten om een ticket te bemachtigen voor de Spelen van Tokio over twee jaar. Om naar die Spelen te mogen moeten de zeilers goed presteren in Denemarken én in september een goed resultaat neerzetten op een wereldbekerwedstrijd op het olympisch water in Tokio.

Eigen route Alleen voor windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe is er een alternatieve route bedacht. De twee hebben elkaar nodig om beter te worden. Ze delen dezelfde coach en trainen vaak samen, maar er mag er maar één naar de Spelen. Om elkaar niet twee jaar voor Tokio te verliezen, mochten zij hun eigen route bepalen. Windsurfer Van Rijsselberghe hoopt in Denemarken te laten zien dat hij weer wakker is Van Rijsselberghe en Badloe bedachten dat de resultaten op de drie WK's voorafgaand aan Tokio de doorslag moeten geven. Op die manier kunnen ze tot het laatst strijden om de enige plek en houden ze elkaar tot vlak voor de Spelen scherp. Tweevoudig olympisch kampioen windsurfen Van Rijsselberghe hoopt in Denemarken te laten zien dat hij weer wakker is. In het jaar na zijn gouden plak van Rio bracht de Texelaar meer tijd door met zijn gezin. Dat ging ten koste van zijn windsurfcarrière. Nu moet alles weer in het teken van de sport staan, anders gaat de 24-jarige Badloe er met een ticket vandoor. Ook Marit Bouwmeester heeft jong talent achter zich aan. Daphne van der Vaart en Maxime Jonker zouden graag naar Tokio gaan in de Laser Radial. Maar als Bouwmeester haar eigen plan uitvoert, zal dat niet gaan lukken.

Nieuwe boot De dertigjarige zeilster won in Londen zilver en in Rio goud. Ze won de afgelopen jaren alles wat er te winnen viel in haar klasse. Bouwmeester is de regerend wereldkampioene en was de afgelopen twee jaar ook de beste op de Europese kampioenschappen. Voor Nicholas Heiner is de weg naar Tokio een avontuur in een nieuwe boot. Toen Heiner naast een ticket voor Rio in de Laser viste, stapte hij over naar de Finn. Die boot is bijna twee keer zo zwaar als de Laser en heeft bijna drie vierkante meter zeil meer. Heiner ging op een eiwitrijk dieet om aan te komen en zette de extra kilo's in de sportschool om in spierballen. Het moet allemaal helpen om zijn grote doel te bereiken: olympisch goud in Tokio.

