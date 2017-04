De weg is vrij voor een ‘schoon kabinet’ op Curaçao

MFK bleef steken op vijf van de 21 zetels. De winnaar is de liberale Partido Antía Restruktura (PAR) met zes zetels, een partij die voorstander is van warme banden met Nederland. De kans dat MFK tot de nieuwe regering van Curaçao toetreedt, is nihil. De PAR kan gemakkelijk een meerderheid vormen met andere partijen die al eerder hebben laten weten geen zaken te willen doen met Gerrit Schotte.

Het eiland verkeert in bestuurlijke chaos sinds het vorige kabinet in februari dit jaar viel, slechts drie maanden na de verkiezingen. De sociaaldemocratische premier Hensley Koeiman (van de partij MAN) moest aftreden. Schotte greep zijn kans en smeedde een nieuwe coalitie, met behulp van enkele overgelopen parlementariërs. Omdat hij vanwege zijn strafrechtelijke veroordeling (3,5 jaar celstraf) geen deel mag uitmaken van de regering, zette Schotte partijgenoot Gilmar Pisas neer als nieuwe premier. Schotte bleef in het parlement zitten. Hij is in afwachting van het hoger beroep, dat binnenkort begint, en kan voorlopig gewoon politiek actief blijven.

Harde ingreep Het interim-kabinet heeft geprobeerd de verkiezingen van gisteren te dwarsbomen, tot onvrede van Nederland. Minister Ronald Plasterk (koninkrijksrelaties) dwong het eiland de verkiezingen door te laten gaan en zette zo de interim-regering buitenspel; een ongekend harde ingreep in een autonoom land dat Curaçao sinds 2010 is. De verkiezingen stonden vrijdag onder hoogspanning. Curaçao lijkt verdeelder dan ooit. De vraag was of de bevolking in meerderheid pro-Nederland zou stemmen of anti. De verkiezingsuitslag is daarom niets minder dan een opluchting voor politiek Den Haag. Schotte zet zich sterk af tegen ‘kolonisator’ Nederland en pleit herhaaldelijk voor onafhankelijkheid. Een verkiezingswinst voor MFK zou de onderlinge relaties ongetwijfeld verder hebben geschaad. Ronald van Raak (SP) zegt dat hij ‘blij is met de uitslag’. Curaçao heeft volgens hem gekozen ‘voor het koninkrijk en niet voor de maffia.’ Tekst gaat verder onder de afbeelding Gerrit Schotte van de partij MFK en zijn partner Cicely van der Dijs nadat ze hun stem hebben uitgebracht voor de parlementsverkiezingen in Curaçao. © ANP

Samenwerking VVD'er André Bosman verwacht een ‘stabielere vorm’ van samenwerking tussen Curaçao en Den Haag. De kans is groot dat Den Haag zaken zal moeten doen met Eugene Rhuggenaath, leider van de PAR en beoogd premier. Hij is 47 jaar en wordt gezien als ‘de Kennedy van Curaçao’. Rhuggenaath studeerde aan de Rotterdamse School of Management en de universiteit van Miami. Zijn toespraken staan haaks op die van Schotte. Rhuggenaath prijst het koninkrijk en rept over ‘harmonie en solidariteit. “Wij willen geen uitsluiting en verdeeldheid", zei hij onlangs. Rhuggenaath zette zich in de campagne ook flink af tegen de 'antidemocratische regering' van Schotte, die volgens hem een schande voor het eiland is. Bij het partijbureau van de PAR werd twee weken geleden een brandbom naar binnen gegooid. Rhuggenaath sprak over een ‘terroristische daad’. “We staan voor deugdelijk bestuur en onze campagne is duidelijk aanwezig. Wellicht willen anderen ons daardoor intimideren.” Rhuggenaath was minister van economische ontwikkeling in het kabinet-Koeiman, dat er dus slechts enkele maanden zat. Voor de verkiezingen liet hij weten graag een ‘schoon kabinet’ te willen vormen met de partijen MAN en PIN. De weg daar naartoe ligt, nu de uitslag bekend is, open.

