De weg die Mohamed Salah heeft moeten afleggen tot de finale van de Champions League, was niet zonder hobbels

Toen Liverpool in de zomer van vorig jaar 42 miljoen euro betaalde voor Mohamed Salah waren er flink wat twijfels. Niet bij de scouts van Liverpool, die waren heel zeker van hun zaak, maar veel supporters vonden het toch wel erg veel geld voor een speler die het niet had gered bij concurrent Chelsea en het seizoen ervoor bij AS Roma tot slechts vijftien treffers was gekomen.

De Egyptische aanvaller (25) had onmiskenbaar talent, maar was hij nu wat de driemansvoorhoede van Liverpool nodig had? Nu, krap een jaar later, luidt een volmondig 'ja' als het antwoord op die vraag. Salah was dit seizoen bij zestig doelpunten betrokken (44 goals en 16 assists) en had met 11 treffers in de Champions Leaguecampagne ook een aanzienlijk aandeel in het bereiken van de finale. Vanavond speelt de ploeg daarin in Kiev tegen Real Madrid.

Salah past net als Sadio Mané - een jaar eerder door Liverpool gekocht - naadloos in de speelwijze van coach Jürgen Klopp. De Duitser is sinds zijn komst naar the Reds in 2015 bezig met het continu verfijnen van zijn systeem. De 'Gegenpressung', zoals Klopp zijn speelwijze noemt, is gericht op het veroveren van de bal, om daarna razendsnel om te schakelen en het doel van de opponent te bestormen. Real Madrid beheerste die omschakeling lange tijd tot in perfectie, maar met Liverpool komt het vanavond daarin een geduchte concurrent tegen.

Vanavond kan Salah zijn populariteit bij de fans verder vergroten door zijn club aan de eerste Champions League titel te helpen sinds 2005

Met Salah en Mané beschikt Klopp over twee watervlugge aanvallers, de voorhoede wordt gecompleteerd door de hardwerkende Braziliaan Roberto Firmino. Philippe Coutinho, die in de winterstop voor 120 miljoen euro naar Barcelona vertrok, wordt nauwelijks gemist.