De wederopstanding van de Nederlanders in de Tour

Tot gisteren. De berg markeert de definitieve wederopstanding van Nederlanders in de Tour. Een jaar of tien geleden waren we al blij als een Nederlander in een ontsnapping zat. En kijk nu eens: woensdag werpt Tom Dumoulin zich als een bezetene in de afdaling om aan een onzeker avontuur te beginnen, gisteren waagt Kruijswijk zich in zijn eentje aan een monsterontsnapping zoals alleen de grootste renners dat durven. Beiden redden het niet, Dumoulin wordt wel twee keer tweede.

Kruijswijk en Dumoulin hebben iets gemeen: in Italië leerden zij verliezen. En wie wil winnen, luidt het wielercliché, moet durven verliezen.

Smaakmakers In 2016 was Kruijswijk op weg de eerste Nederlandse Girowinnaar te worden. Superieur was hij op Italiaanse wegen. Tot hij over de Colle d'Agnello op Franse bodem kwam. Kruijswijk klapte in een sneeuwwand en zag met bebloede elleboog en een smoezelige roze trui de latere eindwinnaar Nibali steeds verder wegrijden. Dumoulin heeft dit jaar al een tweede plek in de Giro op zak. Chris Froome kaapte de eindzege voor zijn neus weg, door op Kruijswijkiaanse wijze ervandoor te gaan. Dumoulin hoeft dit jaar niets meer te bewijzen: die podiumplek in een grote ronde is binnen, alles extra is bonus. Gelouterd door het verlies rijden de twee deze Tour vrijuit. Vorige jaren reden klassementsrenners voor een tweede of derde plek, daarmee Froome en zijn Skyploeg in de kaart spelend. Dumoulin en Kruijswijk passen voor die rol, alleen de overwinning telt. Of ze winnen of niet: de Nederlanders zijn de smaakmakers van deze Tour.

In de rubriek Ongeschoren Benen schrijven fietsminnende Trouw-redacteuren Joris Belgers, Niels Markus en Koos Schwartz vanaf de bank over Tourgerelateerde randzaken.

