De Watersnoodramp van '53 in negen nooit eerder gepubliceerde foto's

Veel werk van deze fotografen vond destijds al zijn weg naar de nationale en internationale media. Maar er was ook nog een enorme schat aan nooit eerder gepubliceerde negatieven van opnamen. Een deel van die opnamen is samengebracht in het fotoboek 'De Ramp'. De foto's op deze pagina's zijn een selectie daaruit. Een deel van de foto's is vanaf vandaag te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

'De Ramp / The flood. De Watersnoodramp van 1953 in documentaire fotografie', uitgeverij Komma, 260 pag, 57,50 euro.