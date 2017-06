De wapenhandel floreert, met dank aan Trump

In een klein Frans plaatsje in de buurt van Parijs lopen deze dagen opmerkelijk veel goedgeluimde heren rond. Het zijn wapenhandelaren. Elke twee jaar komen zij bij elkaar voor de luchtvaart- en defensietentoonstelling die komende zondag wordt afgesloten met de traditionele luchtvaartshow.

Hoe cynisch ook, de wapenhandel kan niet zonder gewapende conflicten

Dat de wapenindustrie met opgeruimd gemoed naar Frankrijk afreist, heeft te maken met Donald Trump, met oorlogen in Syrië, Irak en Jemen en Russische hackers. Sinds de Amerikanen Trump tot president kozen zijn de aandelen van de wapenindustrie sterk gestegen. Zo ging de koers van het Amerikaanse General Dynamics, dat gevechtsvoertuigen, wapensystemen en munitie produceert, het afgelopen halfjaar met ruim dertig procent omhoog. Het eveneens Amerikaanse defensie- en technologiebedrijf Raytheon won op de beurs 25 procent, net als de S&P Aerospace and Defense index, waarin aandelen van diverse vliegtuigbouwers en wapenfabrikanten zijn gebundeld.

Dat het vertrouwen in de wapenindustrie groeit, is niet los te zien van Trumps kritiek op Europese Navo-bondgenoten. De doelstelling van de Navo is dat elk lid twee procent van het bruto binnenlands product uitgeeft aan defensie. Europa komt niet verder dan 1,4 procent, Nederland zit zelfs op 1,2. Ook Barack Obama had daar al kritiek op, maar ging niet zo ver als Trump. Navolanden móeten hun afspraken nakomen, zei hij vorige maand in Brussel waar hij zijn bondgenoten voor het eerst ontmoette. Een paar dagen daarvoor had hij zelf een wapendeal van 110 miljard dollar gesloten, al was de overeenkomst met Saoedi-Arabië deels al onder Obama beklonken.

Hoe cynisch ook, de wapenhandel kan niet zonder gewapende conflicten. Al spreekt de industrie zelf liever van 'handel in veiligheid'. Ook John Harris, de topman van Raytheon gebruikt tegenover persbureau Bloomberg dat soort termen. Harris is in Le Bourget om zijn raketafweersystemen te verkopen. Hij noemt Nederland als een van de landen die geïnteresseerd is. Nederland heeft al patriotraketten van Raytheon in het arsenaal, net als Duitsland dat haar voorraad wil vernieuwen.

Door de oplopende spanningen staat de 'Doomsday clock' ondertussen op tweeënhalve minuut voor twaalf

Duitsland investeert sowieso flink. Het defensiebudget stijgt met zeven procent maar liefst, zo blijkt uit cijfers van de beursanalist Kepler Chevreux. Alleen in India en China stijgen de uitgaven sneller, met respectievelijk negen en acht procent. Nederland houdt het dit jaar vooralsnog bij een stijging van drie procent.

Cybersecurity Wat wapenproducenten als de grootste groeimarkt zien, is cybersecurity. "Hoe meer we verbonden zijn met internet, des te kwetsbaarder we zijn", zegt Harris tegen Bloomberg. "De cyberbusiness is voor ons met dubbele cijfers de sterkste groeier." Meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld van digitale spionage was de hack rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vorig jaar. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten snuffelden Russen in documenten van Democraten en Republikeinen. Een jaar eerder hadden de Russen documenten gestolen van een Duitse parlementaire commissie. Dat ging nota bene over een ander digitaal schandaal; dat van de Amerikaanse geheime dienst NSA die Duitsland spioneerde. Dat doen Amerikanen niet alleen bij bondgenoten, maar ook bij Iran en China, landen die op hun beurt weer bij de Amerikanen binnen willen gluren. Door de oplopende spanningen staat de 'Doomsday clock' ondertussen op tweeënhalve minuut voor twaalf. Die klok wordt al sinds 1947 bijgehouden door wetenschappers aan de Amerikaanse universiteit van Chicago. Volgens hen is de wereld sinds 1980 niet zo dicht bij een catastrofe geweest. Nu is dat niet iets waar wapenhandelaren op hopen. Tweeënhalve minuut voor twaalf is voor hen een prima tijd.

