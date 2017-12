De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn nog geenszins verbeterd

Zorginstellingen en verzekeraars zijn er in het afgelopen half jaar niet in geslaagd om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen.

Dat was wel de afspraak; halverwege 2018 moeten de wachtlijsten in de ggz zelfs volledig verdwenen zijn, zo schrijven landelijke afspraken en een actieplan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor.

De wachtlijsten werden vorig jaar zomer politiek toen een zestienjarig meisje, wachtend op hulp, een zelf­moord­po­ging deed

Maar instellingen liggen geenszins op schema, constateert de NZa in een tussenrapportage. Zij komen meerdere afspraken niet na, hebben genoeg mooie plannen, maar voeren die nog niet uit. De wachttijden in de ggz zijn al jaren te lang, vooral voor wie autisme, een persoonlijkheidsstoornis of een combinatie van een verstandelijke beperking en psychische problemen heeft.

Wachtend op hulp De wachtlijsten werden in de zomer vorig jaar politiek toen de ouders van een zestien-jarig suïcidaal meisje een wanhopig bericht op Facebook zetten. Het meisje deed, wachtend op hulp, een nieuwe zelfmoordpoging. Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn vond snel een behandelplaats voor haar. Toenmalig minister Edith Schippers maakte daarop met alle partijen in het veld afspraken om wachtlijsten terug te dringen. De belangrijkste: inzet van e-health om het wachten enigszins te verlichten, betere onderlinge samenwerking en extra inzet van hulpverleners om patiënten met zware klachten te behandelen.