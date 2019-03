De VVD wil af van westers weeshuistoerisme

In landen als Cambodja, Nepal en Ghana is het een lucratieve industrie: kinderen op jonge leeftijd onder valse voorwendsels bij hun ouders weghalen, om ze op te laten groeien in een weeshuis. Een industrie waar nietsvermoedende Nederlanders onbedoeld een bijdrage aan leveren als ze zich, op zoek naar een betekenisvolle vakantiebestemming, als vrijwilliger aanmelden bij een kindertehuis in het buitenland. Weeshuistoerisme noemt de VVD dat en Kamerlid Wybren van Haga wil dat er een einde aan komt.

“Mensen willen iets goeds doen, maar ze weten niet dat ze gefopt worden en meewerken aan iets slechts”, zegt Van Haga. Vandaag bespreken wetenschappers en experts zijn plan om deze vorm van toerisme te bestrijden. Over twee weken buigt de Tweede Kamer zich erover.

Keurmerk

De VVD wil ervoor zorgen dat Nederland er niet langer aan bijdraagt. In zijn initiatiefnota vraagt Van Haga minister Sigrid Kaag van ontwikkelingssamenwerking om bemiddelingsbureaus die vrijwilligersplekken aanbieden strengere regels op te leggen. “Het zou fijn zijn als de minister met een keurmerk komt voor partijen die stages aanbieden.” Dat voorkomt dat mensen zonder het te weten ‘meewerken aan iets verwerpelijks’, aldus Van Haga.

Je kunt beter een school bouwen dan werken in een weeshuis waar je kinderen traumatiseert VVD-Kamerlid Wybren van Haga

Daarnaast wil hij dat er geen belastinggeld gaat naar dit soort weeshuizen. Ook niet indirect via Europese subsidies. In zijn nota schrijft Van Haga dat 80 procent van de kinderen die in een weeshuis wonen nog ten minste één ouder hebben. Volgens hem zijn die bij hun familie weggehaald, om aan de enorme vraag van westerse toeristen te kunnen voldoen.

En zelfs als kinderen daadwerkelijk wees zijn, is het maar de vraag of opgroeien in een weeshuis voor hen het beste is, meent Van Haga: “Je kunt je afvragen waarom we in Nederland geen weeshuizen meer hebben. Dat komt omdat het voor een weeskind veel beter is om op te groeien bij familie of in een pleeggezin.”

Volgens de VVD’er hebben kinderen die in een weeshuis wonen vaker cognitieve achterstanden. Bovendien ontwikkelen ze door de eindeloze stroom van vrijwilligers die komen, maar ook altijd weer vertrekken, vaak hechtingsproblemen. Het kan voorkomen dat driejarige kinderen al meer dan vijftig verschillende opvoeders hebben meegemaakt. “Je kunt beter helpen bij het bouwen van een school of het graven van een waterput dan in een weeshuis werken waar je kinderen traumatiseert”, zegt Van Haga.