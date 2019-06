De VVD verbouwt, dat is lastig als de winkel open is

Lilian Marijnissen denkt even dat de premier voorleest uit het SP-programma. “De winsten klotsen bij de bedrijven tegen de plinten. Maar het enige wat stijgt, zijn de lonen van de ceo’s. Niet de lonen van werknemers. Dat is onacceptabel”. Het zijn harde woorden van VVD-leider Mark Rutte aan het adres van grote bedrijven, afgelopen zaterdag op het VVD-festival.

De uitspraken van de premier zorgen dinsdag in de Tweede Kamer voor complimenten van de oppositie, al is er ook scepsis. “Hoelang duurt het voordat de premier deze woorden omzet in de daden?” vraagt Marijnissen zich af. “Begrijpt Rutte waarom hij de minst geloofwaardige is voor deze boodschap?” zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. De VVD-premier voelde ooit ‘tot in zijn diepste vezels’ dat de afschaffing van de dividendbelasting voor grote bedrijven een goed idee was, en dat is nog niet vergeten.

De VVD heeft de middenklasse herontdekt. Die profiteert nog te weinig van de toegenomen welvaart, zegt Rutte. Bedrijven schenden volgens hem een ‘fundamentele naoorloogse afspraak’ door de salarissen minder te laten stijgen dan de inflatie. Als de topsalarissen dan wel de lucht inschieten, ligt er een probleem. Als bedrijven hun leven niet beteren, dreigt Rutte, trekt hij de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting in.

Al eerder had Dijkhoff de ietwat ondankbare taak op zich genomen het debat binnen de partij aan te zwengelen. Eerst nog met proefballonnen, zoals zijn omstreden aanpak van criminaliteit in probleemwijken. Vervolgens met zijn eigen manifest waarmee hij nu langs de leden in het land trekt. “Het is tijd om daar samen een goede discussie over te voeren. Om meer te doen dan voor de verkiezingen van 2021 ons verkiezingsprogramma wat op te frissen”, staat er in het essay.

Klaas Dijkhoff vat de nieuwe partijkoers in maart al samen in zijn essay ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’. Daarin schetst de VVD-fractievoorzitter het beeld van de hardwerkende burger die door “trends van globalisering, technologisering, migratie en flexibilisering in toenemende mate in de knel komt”. De VVD moet daarom volgens hem nadrukkelijker mikken op deze middeninkomens. Ook omdat op rechts weinig winst meer te halen valt, nu zich daar nieuwe concurrentie aandient in de persoon van Thierry Baudet.

“It all ends in tears”, grapt politicoloog Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wie lang regeert, plukt daar electoraal de wrange vruchten van, wil hij maar zeggen. En het onvermijdelijke zelfonderzoek dat op een nederlaag volgt, leidt altijd tot dezelfde conclusies. “Het contact met de kiezers is verloren, de partij is van de samenleving afgekeerd, er is te weinig geluisterd naar de leden, er heerst tunnelvisie, signalen bereikten de leider niet meer...”

Vanzelfsprekend is zo’n verbouwing tijdens de regeerperiode niet. Natuurlijk kent ook de VVD het schrikbeeld van eerdere regeringspartijen als het CDA en de PvdA. Die verzuimden te vernieuwen, ideologisch lui geworden door jaren regeringspluche, en moesten dat meer dan eens bekopen met een verkiezingsnederlaag. Het CDA klapte in 2010 na vier kabinetten Balkenende van 41 naar 21 zetels.

Daarvoor moeten we terug naar dat liberale rampjaar 2006. Hoe stond de VVD er toen voor? Een nog onervaren Mark Rutte had net een bittere strijd om het partijleiderschap uitgevochten met Rita Verdonk. Verdonk verloor, maar bleef Rutte nog maandenlang in zijn nek hijgen, gesterkt door het enorme aantal voorkeursstemmen dat ze dat jaar bij de Kamerverkiezingen behaalde. Uiteindelijk zette de VVD Verdonk uit de partij, waarop ze haar eigen Trots op Nederland oprichtte. Verdonks partij bezorgde met virtuele aantallen van meer dan veertig zetels de VVD nog tijden nachtmerries, tot ze nog voor de verkiezingen van 2010 door intern geruzie verschrompelde.

Ook de VVD liet in 2006 oud-minister Sybilla Dekker het zetelverlies in de Tweede Kamerverkiezingen (van 28 naar 22) analyseren. Een interessant rapport, ook omdat het laat zien hoe de grote weerzin binnen de VVD tegen interne discussie ontstaan is.

Voerman ziet dat de VVD het probeert, maar heeft twijfels over de manier waarop. “Ze moeten van ver komen, als je bijvoorbeeld het boek van oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes leest over de gesloten cultuur in de fractie.” Het omdopen van het partijcongres tot een ‘festival’ vindt hij geen goed teken. En: “Rutte is flexibel, maar hoeveel draaien kan hij nog aan? Hij heeft zich zo sterk verbonden met de dividendbelasting destijds, daarom krijgt hij nu zoveel tegenwind.”

Ziedaar de oorsprong van de sterke positie van de partijleider en het partijbestuur tijdens de kabinetten-Rutte. “De positie van Rutte is binnen de VVD bijna heilig”, zegt Voerman. “En hij is premier. Dat maakt vernieuwen voor een regeringspartij zo lastig. Eigenlijk kun je je alleen in de oppositie echt los maken van beleid waarvoor je als partij zelf verantwoordelijk bent. ”

Wetmatigheid

Maar Dijkhoff is optimistisch. “We debatteren niet, we discussiëren”, zegt hij. “Een VVD-lid merkte op het festival terecht op dat discussie opener klinkt. We moeten er niet langer een probleem van maken als we het een keer met elkaar oneens zijn.”

Angst dat het mislukt, omdat de VVD tegelijkertijd regeert heeft hij niet. Of niet meer. “Als je dat als een wetmatigheid ziet, hoef je het niet meer te proberen. Dan mislukt het zeker. Dus ik steek er energie in en hoop er het beste van. We hebben nog tot 2020 of 2021, als er weer verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer. Daar werken we naar toe, soms schuurt dat.”

Op zijn essay is meer bijval gekomen dan hij eerst dacht. “De grote lijnen hebben de leden omarmd. Natuurlijk zijn er ook zorgen over bepaalde punten, vooral over de maatvoering, van milieumaatregelen als zo’n CO2-heffing bijvoorbeeld. Daar luister ik naar. Er moeten natuurlijk geen bedrijven aan onderdoor gaan.”

Ook Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, is tevreden over de verbouwing. Volgens haar klopt er niets van dat de VVD het debatteren verleerd zou zijn. “Waarom zou het ons niet lukken? We hebben een goed festival gehad. Inhoud én luchtigheid, die balans past bij ons. De discussie is net begonnen, Klaas trekt door het land en dan kijken we wat we ophalen.”

Jorritsma ziet het niet als probleem dat de VVD tegelijkertijd in de regering zit, al wil ze er nog wel even op wijzen dat haar partij niet alléén regeert. “Het is een kabinet van vier partijen met allerlei belangen. Als wij opnieuw zouden beginnen, zouden we het misschien anders doen. En als we het alleen zouden mogen doen, dan ook. Zolang de kiezer versnipperd kiest, moet hij eraan wennen dat niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden.”