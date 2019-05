De vuurwerkramp in Enschede is te lang geleden, en dus komt er geen onderzoek

Joustra schrijft dat de raad geen ‘historisch onderzoek’ doet en ‘niet meer in de gelegenheid is eigenstandig onderzoeksinformatie te verzamelen’.

De ramp vond plaats op 13 mei 2000, toen een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf S.E. Fireworks in brand vloog en ontplofte. 23 mensen kwamen bij het ongeluk om het leven, bijna duizend anderen raakten gewond en tweehonderd woningen in de nabijgelegen wijk Roombeek werden volledig verwoest. De twee directeuren van het vuurwerkbedrijf, Rudi Bakker en Willie Pater, werden veroordeeld tot een jaar celstraf voor dood door schuld.

Afgelopen februari drong een meerderheid van de Tweede Kamer erop aan dat de vuurwerkramp opnieuw onder de loep genomen moest worden. Aanleiding was een onderzoek naar de vuurwerkramp van ex-Europarlementariër Paul van Buitenen. Zijn conclusie na vier jaar onderzoek was vernietigend. Zo stelt hij in zijn meer dan 1300 pagina’s tellende rapport dat rechters bewust misleid zijn om de verantwoordelijkheid van de overheid verhuld te houden. TNO, die verantwoordelijk was voor het onderzoek tijdens de ramp, zou zich zelfs schuldig hebben­­ gemaakt aan wetenschapsfraude.

Timing

Oud-S.E. Fireworks-directeur Bakker laat weten de brief van de OVV ‘een zeer goedkoop antwoord’ te vinden. “Feitelijk zegt de onderzoeksraad: ‘Jammer dan, de houdbaarheidsdatum is verlopen’,” stelt Bakker. Toch is hij niet verbaasd. “Als u mij vraagt of ik er vertrouwen in had: dat had ik niet”.

Ook Van Buitenen uit telefonisch zijn ongenoegen over de brief: “De raad verschuilt zich achter allerlei formalistische redenen”. Volgens hem is ook de timing van de brief, vlak voor het vertrek van Joustra als voorzitter, geen toeval. “Dat is met de bedoeling geweest hier niet meer op terug te komen, zodat Dijsselbloem met schone handen kan beginnen”.

Maar Van Buitenen laat het er niet bij. Zo wil hij op zoek gaan naar Kamerleden die eigenhandig een onderzoek kunnen laten instellen. Verder is hij bereid Dijsselbloem publiekelijk te vragen een onderzoek te heroverwegen: “Daar zal een antwoord op moeten komen”.

Paul van Buitenen is een bekend klokkenluider. Hij was als Europees ambtenaar in 1999 verantwoordelijk voor de val van de voltallige Euro­pese Commissie.