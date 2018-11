De vuurwerkaanpak van het kabinet is te slap, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) botst opnieuw met het kabinet over de wijze waarop Nederland de jaarwisseling viert. De OVV bepleitte een jaar geleden een verbod op gevaarlijk consumentenvuurwerk: de rotjes en de vuurpijlen. Minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid) voelt daar niets voor.

Het kabinet verklaarde in juni dat de jaarwisseling in de toekomst veiliger wordt. Vuurwerkverkopers worden verplicht veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten mee te geven. De Inspectie voor de Leefomgeving gaat vuurwerk beter controleren. En wie in de oudejaarsnacht hulpverleners lastigvalt of hindert, wordt harder aangepakt. Volgens Grapperhaus komt het kabinet hiermee “zowel tegemoet aan de adviezen van de OVV als aan de Nederlandse traditie van Oud en Nieuw, dat in ons land ieder jaar volop wordt gevierd”.

Elke jaarwisseling zijn er meer dan 10.000 geregistreerde incidenten, waarbij vuurwerk vaak een rol speelt Onderzoeksraad voor Veiligheid

Maar volgens de onderzoeksraad zelf is daar geen sprake van. In een verklaring stelt de raad dat het kabinet voorbijgaat aan de belangrijkste aanbeveling, een verbod op gevaarlijk consumentenvuurwerk. De maatregelen die de minister nu neemt, zullen volgens de OVV niet leiden tot een ‘structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade’.

Onveilig De jaarwisseling is al langer onderwerp van discussie. Volgens de OVV is Oud en Nieuw ‘op veel plaatsen in Nederland het onveiligste moment van het jaar’. Honderden mensen raken gewond als gevolg van vuurwerk, niet zelden nietsvermoedende omstanders. “Elke jaarwisseling zijn er meer dan 10.000 geregistreerde incidenten, waarbij vuurwerk vaak een rol speelt”, stelt de raad. De politie pleit al langer voor een verbod op consumentenvuurwerk, net als oogartsen. In de Kamer waren tot vorig jaar alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren te porren voor een verbod. Vanuit de coalitie heeft de ChristenUnie zich inmiddels bij hen aangesloten bij de tegenstanders van gevaarlijk vuurwerk. Kamerlid Carla Dik-Faber zei eerder in Trouw: “De politie pleit hiervoor, artsen, burgemeesters. Het is tijd dat nu ook Den Haag opstaat.” Minister Grapperhaus vindt een eventueel verbod op vuurwerk een zaak van gemeenten. Burgemeesters kunnen samen met de plaatselijke politie het afsteken van vuurwerk aan banden leggen. Zo hebben steeds meer gemeenten vuurwerkvrije zones. Maar een algeheel verbod gaat de minister te ver. De onderzoeksraad vindt dat Grapperhaus de kwestie niet bij gemeenten moet leggen. In een verklaring benadrukt de OVV de noodzaak van een landelijk verbod: “De raad vindt dat de individuele vrijheid van het afsteken van vuurwerk niet opweegt tegen de gevaren die dat oplevert voor het individu zelf en voor anderen.”

