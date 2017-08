De vuilnisman helpt mee de overlast van cruiseschepen te beperken

Stapels karton, tl-buizen, en een Grieks beeld van plastic, vallen naar beneden. In totaal 70 kuub afval komt donderdagochtend van cruiseschip Aida Prima, aan de Wilhelminapier in Rotterdam. Een bescheiden oogst: twintig kuub minder dan normaal.

Trots staat Daan Van Mullem (70), de vuilnisman van de haven, op zijn schip, dat naast de Aida Prima ligt. De Invotis IX is de nieuwste in een vloot van twintig schepen, die naast thuishaven Rotterdam scheepsafval ophalen in Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Scheveningen.

De cruisepassagiers in de kajuiten naast de Invotis zijn het er waarschijnlijk mee oneens, maar de vuilnisboot doet zijn werk relatief stil. Dat komt door de elektronische kraan die het afval van het schip takelt.

Niet blij

Van Mullem wil graag klachten van omwonenden voorblijven. Op de Wilhelminapier verrezen de afgelopen decennia heel wat woontorens. En de bewoners die vaak de hoofdprijs betaalden, zitten niet te wachten op herrie, stank of verkeersdrukte onder hun woning.

Niet iedereen is daarom blij met de groeiende populariteit van Rotterdam als cruisebestemming. De stad ontving vorige week de miljoenste cruisepassagier. Dit jaar doen 77 schepen de cruiseterminal aan, tien jaar geleden was dat nog 25. De Aida Prima heeft er een belangrijk aandeel in. Het Duitse schip, dat ook Southampton, Le Havre en Zeebrugge aandoet, ligt elke week aan de kade.

© Trouw L&F

Met het aantal schepen groeide de afgelopen jaren het aantal klachten. Zeker bij megaschepen als Harmony of the Seas, dat vorig jaar aanmeerde. Het schip is bijna net zo hoog als de flats op de Wilhelminapier. Milieuclubs zagen zich in hun gelijk bevestigd toen The Guardian met weinig zonnige statistieken over het schip kwam: het stoot net zoveel fijnstof uit als 1 miljoen auto’s en evenveel zwaveldioxide als 376 miljoen auto’s.

Desondanks is het aantal overlastmeldingen in Rotterdam afgenomen, sinds de schepen walstroom aftappen en niet meer hun stroom opwekken met dieselaggregaten. Ook is de diesel waar de scheepsmotoren op draaien schoner geworden, al zou je de Rotterdamse binnenstad niet in mogen als het in de tank van je auto zit. Niet voor niets liggen de cruiseterminals van Rotterdam en Amsterdam nét buiten de milieuzones.