De VS sluiten een wapendeal met Taiwan, en daar is China niet blij mee

De Verenigde Staten zetten de verhouding met China op scherp met een grote wapenleverantie aan Taiwan. Het zelfstandige eiland dat door Peking als een afvallige provincie wordt gezien, koopt voor meer dan twee miljard dollar aan tanks en andere wapens. Het Taiwanese ministerie van defensie bevestigde gisteren een bericht van persbureau Reuters, dat op basis van anonieme bronnen de aanstaande wapendeal had gemeld. Taiwan bestelt onder meer 108 Abrams-tanks en bijna tweeduizend raketten. Volgens onbevestigde berichten wil Taiwan ook nog 66 extra F16-jachtvliegtuigen hebben, van de nieuwste versie.

Lees verder na de advertentie

De Verenigde Staten zijn de grootste wapenleverancier van Taiwan, maar een order van deze omvang is vrij zeldzaam. In 1992 kocht het land 150 F16’s, voor een bedrag van zes miljard dollar en in 2008 werd er nog iets meer besteed aan Patriot-raketten en Apache-gevechtshelikopters. Sindsdien zijn er alleen kleinere leveranties geweest. De Amerikaanse president Donald Trump stemde kort na zijn aantreden in 2017 in met een order van 1,4 miljard dollar voor raketten en torpedo’s. Vorig jaar kwam daar een kleinere leverantie van vliegtuigonderdelen achteraan.

Taiwan zou onder meer 108 Abrams-tanks en bijna tweeduizend raketten besteld hebben

Vooral het grote aantal tanks valt op in de nieuwe bestelling. Die komen alleen van pas als een buitenlandse macht – lees: China – voet heeft gezet op het eiland. Taiwan besteedt tot nu toe vooral aandacht aan de marine en de luchtmacht, waarmee de verdediging op afstand verzekerd kan worden. Zo hoopt Taiwan de militaire overmacht van China te kunnen weerstaan. Peking is al sinds de communistische revolutie in 1949 van mening dat het ook zeggenschap moet hebben over Taiwan, waar de nationalistische regering van China zich toen terugtrok. Taiwan heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een zelfstandige staat, ook al wordt het door slechts enkele landen officieel erkend.

Hoewel ook de VS Taiwan niet als land erkennen, hebben zij wel een verdrag gesloten dat verplicht tot militaire bijstand. Het eiland is daarmee een Amerikaanse bondgenoot in Oost-Azië, net als Japan en Zuid-Korea.De laatste tijd heeft de Chinese president Xi Jinping de nationalistische retoriek opgevoerd, wat de ongerustheid op Taiwan aanwakkert. Begin volgend jaar zijn er verkiezingen op het eiland, waar de ene partij meer toenadering zoekt tot Peking en de andere juist op onafhankelijkheid aanstuurt. Het uitroepen daarvan zou voor China reden kunnen zijn om in te grijpen.

Handelsoorlog China heeft de nieuwe wapenleverantie direct veroordeeld. “We zijn zeer bezorgd over deze actie van de VS”, zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Peking gisteren in een briefing. Hij riep de Amerikanen op af te zien van de deal en op te passen om de relatie met China niet te schaden. Die relatie is toch al gespannen vanwege een handelsoorlog. Trump dreigde gisteren nog meer Chinese producten te treffen met tarieven. Hij zei voor zeker 300 miljard dollar aan Chinese export te kunnen belasten, bovenop de 250 miljard waarvoor de tarieven nu al gelden. Peking dreigt ondertussen met een lijst van ‘onbetrouwbare buitenlandse bedrijven’, die dan moeilijker zaken kunnen doen in China.

Lees ook: