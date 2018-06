De VS scheiden kinderen van illegalen van hun ouders, en dat steekt

Een muur langs de grens bouwen of juist een verblijfsvergunning verstrekken aan jonge immigranten die hun studie hebben afgemaakt? In aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november lopen de gemoederen in het immigratiedebat in de Verenigde Staten hoog op. De nieuwste twistappel is het toenemende aantal kinderen van illegale migranten dat aan de grens bij hun ouders wordt weggehaald. Niemand lijkt daar blij mee te zijn, en Democraten en Republikeinen wijzen elkaar aan als de schuldige aan deze praktijk.

President Trump blunderde afgelopen weekend met de opmerking dat er een 'verschrikkelijke wet' is die kinderen bij hun ouders weghaalt als ze illegaal de Amerikaanse grens oversteken en gaf de Democraten er de schuld van. Daarmee zag hij over het hoofd dat het toegenomen aantal scheidingen van families is te wijten aan het zero-tolerance-beleid van zijn eigen ministerie van binnenlandse zaken. Dat besloot begin mei om vluchtelingen die illegaal de grens oversteken strafrechtelijk te vervolgen en te scheiden van hun kinderen. De ouders belanden in detentie, de kinderen gaan naar een opvanghuis of naar andere familie in de VS.

Alleen al tussen 6 en 19 mei zijn er volgens de Amerikaanse douane 658 kinderen van hun ouders gescheiden bij de grens. De opmerking van Trump leidde dan ook tot hoon van critici. "Als hij deze praktijken echt zo verschrikkelijk vindt", zei Lee Gelernt, adjunct-directeur van burgerrechtenorganisatie Aclu, "moet hij zorgen dat het ophoudt."

Ook de Democraten gingen met de immigratiekwestie aan de haal. Zo spraken onder meer het Texaanse Congreslid Joaquin Castro en senator Tim Kaine er schande van dat de regering 1500 kinderen van illegale migranten is 'kwijtgeraakt'. Onder de hashtag #wherearethechildren verschenen duizenden verbolgen reacties op Twitter.

Maar ook in deze kwestie blijken de feiten anders te liggen. Ten eerste gaat het niet om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald, maar die alleen bij de grens aankwamen. Zij werden ondergebracht bij Amerikaanse gezinnen of bij hun eigen, soms illegale familieleden. Bij het nabellen van de ruim 7000 kinderen om wie het gaat, konden er 1475 niet direct worden getraceerd, bekende een medewerker van het ministerie voor gezondheid en sociale diensten (HHS) onlangs aan de senaat. Maar daarbij werd óók het aantal telefoontjes meegerekend dat niet direct werd beantwoord, aldus HHS-medewerker Steven Wagner. "Als een vriend niet direct opneemt, vermoed je ook niet dat hij is ontvoerd", zei hij droogjes.

De Democraten en Republikeinen slijpen de messen in de aanloop naar de verkiezingen in november. De Democraten hopen de Republikeinse meerderheid in het Congres te kunnen wegvagen, de Republikeinen hopen steviger in het zadel te komen.

Immigratie is een van de belangrijkste onderwerpen waarop de partijen zich tegen elkaar af proberen te zetten. De Republikeinen tamboereren op dezelfde thema's als in 2016 - illegale immigratie stoppen, een muur langs de Mexicaanse grens - de Democraten willen juist een ruimhartig asielbeleid, onder meer voor 'dreamers', jongeren die als kind met hun ouders naar de VS zijn gekomen en inmiddels zijn afgestudeerd.

