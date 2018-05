De VS riskeren een economisch conflict met naaste vrienden als ze werk maken van sancties tegen Iran

De Verenigde Staten halen de sancties die voor de nucleaire deal in 2015 tegen Iran golden opnieuw uit de kast. Als Washington die strikt wil handhaven, moet het een zwaar economisch conflict met een groot deel van de wereld aan. Veel Amerikaanse sancties straffen namelijk bondgenoten die zakendoen met Iran.

Het meest in het oog springt een maatregel om de Iraanse export van olie en gas te beperken. President Barack Obama besloot in 2012 om Iran op deze manier in de portemonnee te treffen. De VS importeerden zelf geen fossiele brandstoffen uit Iran, dus de sancties moesten handel tussen Iran en derde landen bemoeilijken. Onder de Amerikaanse sanctiewet kunnen financiële instellingen uit landen die hun import van Iraanse fossiele brandstoffen niet terugschroeven, in het uiterste geval worden uitgesloten van betalingsverkeer in dollars. Dat is een zware straf, omdat grote banken nu eenmaal veel internationale transacties in dollars afhandelen, ook als er niet direct een Amerikaanse partij bij betrokken is.

Coalitie

In 2012 stelde Obama de sancties in na uitvoerig overleg met bondgenoten in Europa en Oost-Azië. Grote afnemers als Japan en Italië beëindigden toen hun import van Iraanse olie. Nu is er geen sprake van zo’n internationale coalitie. Als de VS geen akkoord bereiken met bondgenoten over het terugschroeven van de olie-import, dreigt een situatie waarin Amerika sancties aan zijn naaste vrienden oplegt.

Ook de eigen Amerikaanse sancties kunnen andere landen raken. Het Amerikaanse ministerie van financiën waarschuwde gisteren dat buitenlandse bedrijven maar beter binnen 90 tot 180 dagen een heel scala aan activiteiten in of met Iran kunnen beëindigen. Als zij bijvoorbeeld vliegtuigen of auto’s aan Iran leveren, zitten daar al snel Amerikaanse onderdelen in. Daarmee zou een bedrijf de Amerikaanse sanctiewetten overtreden.