De VS liggen in Syrië op ramkoers

IS-gebied is het nieuwe niemandsland. Iedereen die er bij wijze van spreken zijn vlag in de grond plaatst, kan zichzelf eigenaar noemen. Officiële grenzen doen er niet meer toe. Vandaar dat verschillende partijen de aanval op IS inzetten, niet zozeer om IS te verdrijven, als wel om de eigen invloedssfeer uit te breiden.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een coalitie van Koerdische milities en Arabische stammen, veroverden in de laatste twee jaar een enorm gebied op IS. Zij zijn niet van plan zich daaruit terug te trekken als IS van het toneel is verdwenen, dus ook niet na de bevrijding van IS-bolwerk Raqqa.

De Amerikaanse inmenging in Syrië is sterk toegenomen in de laatste weken

In Noord-Syrië zijn de Turken vorig jaar binnengevallen, en zij lijken zich daar zelfs zo thuis te voelen dat ze de politiemacht in de stad Jarablus van Turkse uniformen hebben voorzien. De Turken maken geen aanstalten om te vertrekken.

In regeringsgebied wemelt het intussen van buitenlandse sjiitische strijders en militairen uit Iran, Libanon, Irak en Afghanistan. Zij vechten aan de zijde van het Syrische leger, en het ziet er niet naar uit dat zij Syrië het komende decennium zullen verlaten. Hetzelfde geldt voor de Russen, die inmiddels hun bases in het land fors hebben uitgebreid.

En dan zijn er nog de Amerikanen, die parallel aan de strijd tegen IS bezig zijn om hun macht in de regio te vergroten. De Amerikaanse inmenging in Syrië is sterk toegenomen in de laatste weken, en deze zet de VS op ramkoers met onder andere het Syrische regime en Iran, en mogelijk zelfs met Rusland.

De VS zijn actief in twee gebieden: in het noorden ondersteunen commando's en straaljagers de SDF en in het zuiden, tegen de grens met Jordanië, zijn militairen neergestreken om antiregeringsstrijders bij te staan.

Recht op zelfverdediging De Amerikanen rechtvaardigen hun aanwezigheid in Zuid-Syrië door te wijzen op de strijd tegen IS, maar zij delen in dit gebied geen frontlinie met de terreurbeweging. De stationering van de militairen in dit gebied dient een ander doel: het dwarsbomen van een mogelijke toegangsweg tussen Iran en Libanon via Syrië. De VS zijn bang dat de anti-Amerikaanse sjiitische coalitie, bestaande uit Iran, Iraakse milities en het Libanese Hezbollah, elkaar via Syrië kunnen bereiken. De Amerikaanse basis bij het plaatsje Tanf is Syrië en Iran een doorn in het oog. De Amerikanen waarschuwen dat het Syrische leger of zijn bondgenoten minimaal 55 kilometer afstand moeten houden. De Syriërs en Iraniërs trekken zich niets aan van dat dreigement. Syrië en Iran stuurden gisteren voor de tweede maal in twee weken een gewapende drone naar de basis. Het scheelde weinig of er was mogelijk een nieuwe oorlog ontstaan tussen de sjiitsche coalitie en de Amerikanen, want de drone werd vroegtijdig neergehaald door een Amerikaanse straaljager. Moskou zegt niet langer te tolereren dat de Amerikanen het Syrische leger bombarderen Het Amerikaanse leger kondigde gisteren aan dat het niet alleen het 'recht op zelfverdediging' heeft, maar ook om 'de bondgenoten' in Syrië te beschermen, waaronder de SDF. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie, want wanneer Amerika's bondgenoten rechtstreeks in conflict raken met Ruslands bondgenoten, vergroot dit ook de kans op een treffen tussen de Russen en de Amerikanen.

Australische gevechtstoestellen Moskou zegt niet langer te tolereren dat de Amerikanen het Syrische leger bombarderen en heeft zijn afweerraketten paraat staan om vijandelijke straaljagers uit de lucht te halen. De Australiërs, die tot deze week de Amerikanen hielpen in de strijd tegen IS, hebben daarop besloten hun gevechtstoestellen niet meer boven Syrië te laten vliegen. Het Syrische leger en de sjiitische coalitie werken ondertussen hard om de blokkade te omzeilen. Zij hebben hun zinnen gezet op de Syrische grensovergang met Irak, bij het stadje Abu Kamal. Slagen zij daarin, dan hebben zij voor het eerst sinds jaren een directe toegangsweg die hun gebieden met elkaar verbindt, en laten zij de Amerikanen met lege handen achter.

