Trump kan zich deze handelsoorlog veroorloven

Terwijl zijn onderhandelaars in Washington weer in het strijdperk traden tegen de Chinezen, twitterde Donald Trump vanaf de zijlijn enthousiast dat een akkoord over de handel tussen de twee grootmachten eigenlijk helemaal niet nodig is.

“Invoerrechten leveren veel meer rijkdom op voor ons land dan zelfs een fenomenale deal van het traditionele soort. Ook veel gemakkelijker en sneller om te doen. Onze boeren gaan er vlugger op vooruit en landen waar honger heerst, kunnen worden geholpen.”

De Amerikaanse media konden weer aan de slag om de politieke bedoelingen van de Amerikaanse president te scheiden van de economische misvattingen en de onuitvoerbare plannen.

Sinds hij begon om invoerrechten in te zetten als economisch wapen – tegen China, maar ook tegen Canadese en Europese staal- en aluminiumproducenten – houdt Trump vol dat die landen daar zwaar onder lijden, terwijl in de VS de schatkist en de werkgelegenheid er wel bij varen.

© SS/Studio

Een stootje De werkelijkheid is, zo werpen economen unaniem tegen, dat het geld dat de schatkist invloeit, wordt opgebracht door Amerikaanse importeurs, die de rekening doorschuiven naar consumenten. En die betalen nog eens extra, doordat Amerikaanse bedrijven die geen belaste goederen importeren – staalproducenten in eigen land bijvoorbeeld – hun kans schoon zien de prijzen te verhogen. Als de VS vasthouden aan de nieuwe ronde van heffingen die gisteren inging, zal het gemiddelde Amerikaanse gezin daar 675 euro per jaar extra door kwijt zijn. De economie zal er tussen de 0,1 en 0,3 procent minder van groeien. In tien jaar zouden er 400.000 minder banen bijkomen dan zonder de handelsoorlog. Dat zijn macro-economisch gezien geen cijfers om van te schrikken. De economische groei steeg in het afgelopen kwartaal naar 3,2 procent op jaarbasis en in april kwamen er weer ruim een kwart miljoen banen bij. Door die goede cijfers en de slechte naam van China, kan Trump politiek tegen een stootje in zijn handelsoorlog. Uit het Amerikaanse bedrijfsleven, normaal gesproken een steunpilaar van zijn Republikeinse partij, komen klachten. Maar de Democraten, normaal gesproken zijn felle tegenstanders, zijn het ermee eens dat China respect voor internationale handelsregels en intellectueel eigendom moet worden bijgebracht. Hoogstens vinden ze het onverstandig dat Trump die strijd alleen voert, omdat hij ook andere handelspartners van China, zoals de EU, tegen de VS in het harnas heeft gejaagd.

Faillissementen Waar Trump het meest op zal letten, is zijn achterban, het deel van de Republikeinse kiezers dat hem fanatiek steunt en dat massaal moet opkomen in 2020, wil hij een kans hebben te worden herkozen. Die achterban waardeert stoerheid en zal zich niet automatisch van hem afkeren als duidelijk wordt wat de handelsoorlog kost. Maar het moet niet te gek worden. Onder boeren in het midden-westen, die als gevolg van Chinese represailles op dit moment bijna geen soja meer exporteren, zijn er steeds meer faillissementen. Vandaar Trumps voorstel, zoals gewoonlijk per tweet, om hun productie op te kopen en naar arme landen te sturen. Of hij dat praktisch en wettelijk kan doen, zal hij nog niet hebben uitgezocht. En dat het zwaar vloeken is in de Republikeinse kerk om een deel van de landbouw in feite te socialiseren, daar zal hij ook niet van wakker liggen.

