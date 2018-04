De VS, het VK en Frankrijk bombarderen opslagplaatsen chemische wapens in Syrië

De Amerikaanse generaal Joseph Dunford verklaarde na afloop van de aanval dat drie doelen zijn geraakt: een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus, een wapenopslag ten westen van Homs (waarvan wordt vermoed dat het gifgas sarin er opgeslagen lag) en een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is.

Lees verder na de advertentie

Het bombardement werd uitgevoerd als reactie op de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma

Het bombardement werd uitgevoerd in samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en is een reactie op de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma. Doel is om 'een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens', aldus Trump.

De Syrische president Bashar al-Assad zou deze gifgasaanval hebben uitgevoerd om rebellen te verdrijven, zodat het regeringsleger de stad weer in handen kon krijgen. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om.

De Britse premier Theresa May kondigde na de speech van Trump aan dat zij inderdaad toestemming heeft gegeven voor bombardementen 'om het chemische wapenarsenaal in Syrische af te breken en het gebruik ervan te voorkomen'.

Rusland In zijn toespraak haalde Trump uit naar Rusland en Iran. Hij vroeg zich af wanneer Rusland de kant van 'beschaafde landen' zal kiezen. Rusland steunt het Syrische regeringsleger van president Assad. Trump beschuldigde de Russen er eerder van partner te zijn van 'een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet'. In een reactie zegt de Anatoli Antonov, de Russische amassadeur in de VS, dat 'deze acties niet zonder consequenties zullen zijn', aangezien Rusland wordt bedreigd. Het 'beledigen' van de Russische president, aldus Antonov, is 'onacceptabel'. Volgens Antonov hebben de VS niet het recht om andere landen de schuld te geven van de toestand in Syrië.

Rutte Premier Mark Rutte heeft begrip voor de aanval van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op Syrië. In een verklaring noemt hij die "in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen". "Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren", aldus de minister-president. "Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma in Syrië waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers", stelt Rutte. "De symptomen van de slachtoffers bij deze aanval wijzen op het gebruik van gifgas. Dat is een grove misdaad en een ernstige schending van internationaal recht. Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen." Volgens Rutte heeft Nederland zich als lid van de Vei­lig­heids­raad hard gemaakt voor een sterke veroordeling en onafhankelijk onderzoek naar de gifgasaanval Volgens de premier heeft Nederland zich dan ook als lid van de Veiligheidsraad hard gemaakt voor een sterke veroordeling, onafhankelijk onderzoek en het aansprakelijk houden van degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. "Maar niet voor de eerste keer werd actie in de VN Veiligheidsraad geblokkeerd door een Russisch veto. Rusland heeft twaalf keer zijn veto gebruikt over Syrië, waarvan zes keer toen het ging om chemische wapens. Zo wordt nu wederom het achterhalen van de volledige waarheid en een internationaalrechtelijke aanpak tegen het gebruik van chemische wapens tegengehouden. En dat betreuren wij zeer."