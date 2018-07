De VS hebben grote moeite om bij de grens gescheiden migrantenkinderen met hun ouders te herenigen

De families van mensen die illegaal de Verenigde Staten waren binnengekomen, werden eerder dit jaar uit elkaar gehaald in een ‘zero tolerance’ beleid tegen illegale migratie. De ouders kwamen terecht in gevangenissen, zeker 2500 kinderen in allerlei opvangfaciliteiten, soms onder erbarmelijke omstandigheden. Nu moeten de gezinnen weer bijeengebracht worden.

Ruim 1400 kinderen zijn inmiddels wel herenigd met hun ouders.

De Amerikaanse regering heeft donderdag opnieuw een deadline niet gehaald om migrantenkinderen weer bij hun ouders te brengen. Alle kinderen hadden toen terug bij hun ouders moeten zijn, maar in een dikke 700 gevallen is dat niet gelukt. Hun zaken vergen meer tijd, stelt de regering, omdat de ouders van het merendeel van de kinderen al zijn uitgezet of vertrokken.

Het gaat vooral om mensen uit El Salvador en Honduras die op de vlucht waren geslagen voor geweld of vervolging in eigen land. Bij terugkomst duiken zij vaak onder, waardoor ze lastig op te sporen zijn. Of en wanneer de overgebleven 700 kinderen hun ouders zullen weerzien, is onduidelijk.

Stressvolle uren Zo zijn er 120 kinderen van wie de ouders een document hebben getekend waarin ze hun recht om met hun kinderen te worden herenigd opgeven. Mensenrechtenorganisatie ACLU zegt te weten dat veel van deze documenten ofwel onder dwang zijn getekend, of zijn ondertekend terwijl de ouders geen idee hadden wat er in de tekst stond. Ruim 1400 kinderen zijn inmiddels wel herenigd met hun ouders. Zij werden in de afgelopen weken steeds in groepen bij de grens naar hun ouders gebracht. Sommigen gezinnen hadden elkaar al weken of maanden niet gezien. Volgens sociaal werker Julisa Zaragoza waren sommige kinderen zo getraumatiseerd, dat ze niet alleen naar de wc durfden. Ze vreesden dat ze hun ouders daarna opnieuw zouden kwijtraken. Er waren ook kinderen wier ouders niet aan de grens stonden. Zij moesten weer terug naar de opvanglocaties. Een aantal La­tijns-Ame­ri­kaan­se landen heeft opheldering gevraagd over de situatie van de kinderen die nog niet terug bij hun ouders zijn. Ook als de hereniging wel lukt volgen stressvolle uren. Ouders hebben dan 48 uur om ofwel het land te verlaten, of te beslissen of en hoe ze asiel aan willen vragen. Een veel te korte termijn, vindt ACLU. “Het is een levensbepalende beslissing”, zei Lee Gelernt van ACLU tegen persbureau Reuters. De organisatie heeft een serie rechtszaken aangespannen om de termijn te verlengen tot een week. De eerste zaak diende vrijdagavond, maar een uitspraak werd nog niet bekend. Een aantal Latijns-Amerikaanse landen heeft opheldering gevraagd over de situatie van de kinderen die nog niet terug bij hun ouders zijn. “Het is essentieel dat de hereniging op de kortst mogelijke termijn plaatsvindt”, zei een woordvoerder van de Mexicaanse regering.