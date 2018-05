De VS en Noord-Korea zijn terug bij af: Trump zegt topontmoeting met Kim Jong-un af

Terwijl de stofwolken rond de Noord-Koreaanse testsite amper waren opgetrokken, kwam de bekendmaking uit Washington: de veelbesproken top op 12 juni in Singapore is afgeblazen. De Amerikaanse president Trump heeft besloten dat het nu geen zin heeft om Kim Jong-un te ontmoeten, vanwege de ‘enorme woede en open vijandigheid’ in recente opmerkingen uit Pyongyang.

In een verklaring die Noord-Korea vandaag de wereld instuurde, staat dat het land net zozeer bereid is tot een kernoorlog als tot onderhandelingen. Ondanks die harde woorden blies Pyongyang gisteren de gangen op van een nucleaire testsite in het noorden van het land, onder het oog van een groepje buitenlandse journalisten.

Het is niet duidelijk of Trump hier even op heeft gewacht voor hij bekendmaakte dat hij helemaal afziet van een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim. Volgens deskundigen is het opblazen van de testsite overigens geen groot offer voor Pyongyang: waarschijnlijk waren de tunnels niet meer goed bruikbaar na eerdere kernproeven. Internationale inspecteurs mochten, naast de journalisten, niet aanwezig zijn bij de vernietiging.

Doorbraak Twee maanden lang heeft de wereld kunnen denken dat er wellicht toch een doorbraak zou komen in de gespannen relatie tussen het machtigste land ter wereld en de kleine, rebelse kernmacht. In maart van dit jaar accepteerde Trump geheel onverwacht een uitnodiging van Kim, via een Zuid-Koreaanse delegatie. Veel politici en Korea-kenners verbaasden zich over Trumps bereidwilligheid. Eerdere Amerikaanse presidenten hebben een ontmoeting met Kim overwogen maar niet geaccepteerd. Zij vonden het ongepast om de leider van een onmenselijke dictatuur de hand te schudden, en twijfelden bovendien over diens oprechte bedoelingen. Het lijkt erop dat Trump na zijn eerste enthousiasme tot dezelfde conclusie is gekomen. Het lijkt erop dat Trump na zijn eerste enthousiasme tot dezelfde conclusie als zijn voorgangers is gekomen Tekst loopt door onder de foto. Een satellietfoto van de nucleaire testlocatie van Noord-Korea in de bergen bij Punggye-ri. © AP Al sinds de aankondiging hing de vraag in de lucht of de top wel zou doorgaan. Trump suggereerde eerder al dat dat niet zeker was en Noord-Korea hekelde in harde bewoordingen de Amerikaanse opstelling. Vooral Trumps adviseur John Bolton moest het ontgelden, en gisteren was ook vicepresident Mike Pence doelwit van de propaganda. Pence is volgens Pyongyang ‘een politieke domoor’.