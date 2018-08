De VS en Mexico bereiken een akkoord over de toekomst van hun handelsdeal

Liever spreekt hij nu van de United States/Mexico Trade Agreement. Overigens gebruikte de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto de term Nafta nog wel in een toelichting.

De precieze inhoud en details zijn nog niet bekendgemaakt. De ondertekening van het akkoord vindt waarschijnlijk in november plaats.

Mexico en de Verenigde Staten vormen al sinds 1994 samen met Canada een vrijhandelszone. Het overleg tussen Mexico en de VS, dat al meer dan een jaar duurde, spitste zich met name toe op nieuwe regels voor de auto-industrie. Trump noemde het bestaande handelsakkoord eerder een ramp voor Amerikaanse werknemers. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vond dat het verdrag de Amerikaanse belangen te weinig diende. De productie van auto's werd steeds vaker naar Mexico verplaatst vanwege de goedkope arbeid in dat land. De landen zouden nu onder andere zijn overeengekomen dat werknemers in de auto-industrie ten minste 16 dollar per uur betaald zouden moeten worden.

De partijen gaan nog met Canada praten. Mexico hoopt dat Canada dan ook meedoet met de nieuwe handelsdeal. Volgens Trump behoort een aparte overeenkomst met Canada ook tot de mogelijkheden.

Canada heeft al laten weten dat er alleen sprake kan zijn van een echt nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag als er ook een Canadese handtekening onder staat. De Canadezen vinden het wel bemoedigend dat Mexico en de VS zoveel voortgang hebben geboekt.

