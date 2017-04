De VS en de Filipijnen zoeken weer toenadering: Duterte uitgenodigd in het Witte Huis

De beide presidenten vinden elkaar vooral in hun zorgen over de situatie in Noord-Korea, die gisteren tijdens het gesprek ook aan bod kwam. Duterte riep de VS gisteren nog op terughoudend te zijn tegenover Noord-Korea, nadat het land opnieuw een rakettest had uitgevoerd. Die mislukte, maar zorgde ervoor dat het land opnieuw veel internationale kritiek kreeg. Volgens Duterte is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un erop uit ‘de wereld te vernietigen'.

Wanneer Duterte naar Washington reist, is nog niet bekend. De twee presidenten hebben al wel een ontmoeting op de agenda staan. Trump gaat in november naar de Filipijnen voor een regionale top. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis kijkt Trump hier erg naar uit.

‘Obama is een klootzak’

President Duterte is op zijn zachtst gezegd omstreden. Sinds zijn aantreden in juni is de relatie tussen de Filipijnen en de VS gespannen. Voormalig president Obama had veel kritiek op de harde manier waarop Duterte de drugscriminelen bestrijdt. Duterte had op zijn beurt ook geen goed woord over voor Obama en noemde de voormalig president onder meer een ‘klootzak’ en een ‘hoerenzoon’ en zei ook dat ‘hij naar de hel kan lopen’. Een geplande ontmoeting tussen beide landen die vorig jaar september had moeten plaatsvinden werd hierdoor afgezegd.

Duterte noemde voormalig president Barack Obama onder meer een ‘klootzak’ en een ‘hoerenzoon’. © REUTERS

Nu Trump in de VS aan het roer staat lijkt de band tussen beide landen zich langzaam te herstellen. “Het was een zeer vriendelijk en warm gesprek”, liet een woordvoerder van het Witte Huis weten en voegde eraan toe dat “de Filipijnse regering er hard aan werkt het land drugsvrij te maken en de drugshandel naar andere landen aan te pakken.”

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft Trump nog geen kritiek gehad op het beleid van Duterte. Het ministerie van buitenlandse zaken liet onlangs wel weten dat het wetteloos doden van drugsdealers in het land zorgwekkend is. Tijdens het gesprek zou Trump vooral zijn begrip hebben benadrukt voor 'de lastige strijd' van Duterte tegen de drugshandel.