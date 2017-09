De vrolijke Korea-diplomatie van Dennis Rodman

Rodman heeft gezegd dat hij alleen maar wil zorgen dat 'iedereen het goed met elkaar kan vinden'. Hij heeft Noord-Korea al een aantal malen bezocht en daar tijd doorgebracht met Kim.

We lachen, we zingen karaoke, we doen samen veel coole dingen Dennis Rodman

"We lachen, we zingen karaoke, we doen samen veel coole dingen. We gaan paardrijden, we hangen wat rond, we skiën, we praten bijna nooit over politiek en dat is juist goed", zegt Rodman over zijn bezoekjes aan Kim. In juni was hij voor het laatst in Noord-Korea.

Rodman deed zijn uitspraken tijdens het Britse tv-programma 'Good Morning Britain'. De voormalige topsporter, een zeer succesvolle verdediger en rebounder, was daar te gast om te praten over zijn ervaringen met Kim Jong-un. Hij is een van de weinige westerlingen die de Noord-Koreaanse leider van dichtbij heeft meegemaakt. Eerder noemde hij Kim al 'een vriend voor het leven'.

Noord-Korea doet geregeld proeven met raketten en kernwapens en Kim bedreigt de VS met een nucleaire aanval. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in reactie gewaarschuwd voor een 'grootschalig militair antwoord'. Rodman sprak op tv zijn bewondering uit voor Trump, maar noemde de president ook 'soms een beetje gek'.

Toen Rodman in juni op bezoek ging, nam hij voor Kim onder meer Trumps boek 'The Art of the Deal' mee, maar zonder handtekening of opdracht van de president. Rodman, die tijdens zijn sportcarrière opviel door zijn extravagante gedrag, heeft gezegd dat hij 'basketbaldiplomatie' wil bedrijven.

