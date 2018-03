De vrijheid van wetenschap staat onder druk

Wetenschappers voelen druk om vooral onderzoek te doen waar de maatschappij meteen iets aan heeft. Dat is een gevaar voor de academische vrijheid. Ook het toegenomen belang van onderzoeksgeld dat overheid of bedrijfsleven beschikbaar stellen is risicovol omdat het tot ongewenste beïnvloeding kan leiden, stelt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in een rapport dat vandaag verschijnt.

Lees verder na de advertentie

Volgens de belangrijkste wetenschapsorganisatie van Nederland moeten er betere afspraken worden gemaakt tussen onderzoekers en opdrachtgevers om bemoeienis met de werkwijze en interpretatie te voorkomen, zegt commissievoorzitter Nico Schrijver naar aanleiding van het zogeheten ‘briefadvies’.

Dat is een rapport van vijftien pagina’s op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met onderzoekers.

'Juist door vrij te onderzoeken kom je tot nieuwe en onverwachte inzichten' Nico Schrijver

Onderzoekprojecten naar thema’s die spelen in de samenleving, bijvoorbeeld naar ouderenzorg of het klimaat, maken grotere kans op financiering. Op zich is dat goed, maar eenzijdige nadruk op dit type onderzoek zorgt ervoor dat vrij onderzoek ondersneeuwt, stelt Schrijver. “Juist door vrij te onderzoeken kom je tot nieuwe en onverwachte inzichten.”