De vreemde perceptie van Oranje en Frenkie de Jong

Dat hoorde je meer. Was ik gek? Voor de uitzending had ik de tweede helft teruggekeken. Oranje kwam sterk terug, natuurlijk, met twee doelpunten in het eerste kwartier. Daarna trad, tot de slotfase, een patstelling zonder kansen in. Het was niet zo dat Oranje Duitsland de hele tweede helft tegen de touwen drukte. Er was al iets vreemds met de perceptie van Frenkie de Jong, er is onderhand ook iets vreemds met die van dit Oranje.

Ik ben vanaf het eerste uur van het tijdvak van Ronald Koeman positief over dit Oranje. Een ploeg met beperkingen – vijf veldspelers niet van het niveau van een grotere landenploeg: twee aanvallers, de backs en middenvelder De Roon – waarvan je mag verwachten dat die onder een strenge coach naar zijn vermogen zal proberen te spelen. Het is de essentie van sport, zoveel leuker en interessanter dan perfectie.

In het laatste half uur gaf Frenkie vijftien tikjes breed, veelal tussen zijn verdedigers. Hij vocht nog twee duels uit, één gewonnen, één verloren, twee keer balverlies ook nog. Het alleropvallendst: een pass naar voren over meer dan vijf meter gaf hij in de hele tweede helft niet, werkelijk waar, niet één vormgevende pass. Dat zijn niet de cijfers van een speler die geweldig speelt. Het zijn cijfers die passen bij het werkelijke beeld, dat er niet één van een aanhoudend offensief was.

Perceptie

Wat me ook verbaasde: dat er weinig tot niets van werd gezegd dat Oranje in de slotfase van de eerste helft nog twee open kansen weggaf. Het was 0-2, het mocht niet meer worden, dan was de wedstrijd verloren. Maar in plaats van zich te verenigen om hoe dan ook die paar minuten te overleven, gooide Oranje de poort nog wijder open. Bedenkelijk na de al zo rammelende eerste helft, zou ik zeggen, maar in de perceptie was het kennelijk een bagatel.

Wat is het dat het niet of anders wordt gezien? Is het deze tijd waarin Het Genot alom moet zijn, alles ‘top’ moet zijn, de tijd van hartjes en duimpjes omhoog op sociale media? Kan het in een met drie (!) grote voetbalgeneraties op rij bevoorrecht klein land niet genoeg zijn dat het na een recent verval weer iets beter is? Louis van Gaal camoufleerde de gebreken op het WK 2014. Dat deed Oranje nu en opnieuw tegen Duitsland niet, juist doordat (mijn gedachte) het besef van de gebreken er niet is, of mag zijn.

Voor mij is hij een zeer goede speler die geweldig wordt, appte Kenneth Perez later in de week over Frenkie de Jong. ‘Wordt’ is toch al anders dan ‘is’, antwoordde ik met een knipoog. Het is vechten tegen de bierkaai misschien, maar het zij nog eens gezegd: laten we gewone woorden gebruiken, woorden die passen bij dit Oranje, bij deze Frenkie de Jong ook.

Chef sport Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. U leest alle columns in zijn dossier.