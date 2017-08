De voorouder van de bloem leek op een lelie

Hoe de voorouder van de mens er ongeveer bijliep, dat weten we door alle reconstructies van gevonden schedels nu wel. Bloemen en planten hebben net zo goed een uitgestorven voorvader- of moeder. Een internationaal team botanici herleidt de kenmerken daarvan vandaag in vakblad Nature Communications.

Lees verder na de advertentie

Het gaat hier om de zogeheten bedektzadigen, een plantengroep met bloemen en zaden die niet blootliggen. Ruim 90 procent van alle landplanten behoort ertoe, en de oorsprong ervan achterhalen is volgens de onderzoekers ‘één van de grootste hedendaagse uitdagingen in de evolutie’.

Geen uiterlijke kenmerken Je kon het kleinood ergens tussen de 140 en 250 miljoen jaar geleden tegenkomen. Niet dat de mens toen al bestond, foto’s of schilderijen zijn er natuurlijk niet van. En het oudste bloemenfossiel dateert van 130 miljoen jaar geleden, dus ook daaraan valt niets van uiterlijke kenmerken af te leiden. De ‘Eva’ onder de bloemen heeft wat weg van een doodnormale waterlelie of lotusbloem Maar door het genetisch pakket van 792 hedendaagse bloemsoorten uit te pluizen en netjes naast elkaar in een stamboom te leggen, wisten de onderzoekers 27 eigenschappen van de oerbloem te achterhalen. Kleur, vorm en aantal plantorganen bijvoorbeeld. En dan kun je een artist impression maken. De ‘Eva’ onder de bloemen heeft wat weg van een doodnormale waterlelie of lotusbloem. Ze was van bovenaf in alle richtingen symmetrisch. En tweeslachtig, met zowel meeldraden als stampers. Zo kon ze zichzelf bevruchten, net als het gros van de planten tegenwoordig. Hoewel ze wel meer uiterlijkheden overeenkomstig heeft met bestaande planten, bestaat er volgens de wetenschappers tegenwoordig geen één bloem die precies al die 27 eigenschappen draagt. Wel tekent het team tevreden op dat zijn voorstelling van de oerbloem binnen de kaders valt waarin oude bloemfossielen liggen – ook al komen die fossielen uit een periode later dan die van de oerbloem. Deze voorvader van de hedendaagse bloem kwam zelf natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Ook hij heeft een evolutieproces achter zich. Maar om dát proces in kaart te brengen, moeten er eerst nieuwe fossielen worden gevonden, schrijft het team.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.